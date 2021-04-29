Латвия продолжает подниматься в списке самых зараженных стран ЕС и ЕЭЗ

На прошлой неделе Латвия заняла в этом списке 16-е место, а неделей ранее - 19-е.

Оценки ECDC ситуации за предыдущие две недели - с 12 по 25 апреля - показывают, что совокупная заболеваемость на 100 000 населения в Латвии составляет 404,1 случая. До начала этой недели уровень 14-дневного заражения был выше, чем в Латвии, на Кипре, в Швеции, Хорватии, Франции, Нидерландах, Литве, Словении, Венгрии, Польше, Эстонии, Бельгии и Люксембурге.

Самый высокий уровень заболеваемости в настоящее время на Кипре - 1221,1 случая на 100 000 населения, а самый низкий - в Исландии - 44,5 случая на 100 000 населения.

В Эстонии уровень инфицирования на 100 000 населения снизился до 446,6 случая за последние две недели, что является десятым самым высоким показателем среди стран ЕС и ЕЭЗ. В Литве уровень заболеваемости вырос до 540 случаев за последние две недели и, по данным ECDC, в настоящее время находится на шестом месте.

В Латвии показатель 14-дневной смертности с диагнозом Covid-19 несколько снизился и на конец прошлой недели составил 60,1 случая на миллион жителей. По этому показателю Латвия опустилась с 11-го на 12-е место среди стран ЕС и ЕЭЗ с самой высокой смертностью.

Самые высокие показатели смертности от диагностированного Covid-19 на миллион населения за последние две недели были в Венгрии, Болгарии и Польше. Соответствующий показатель составляет 57,2 в Литве и 79,8 в Эстонии.

Латвия также все еще находится в красной зоне карты предупреждений о поездках, созданной ECDC, которая также включает большинство других европейских стран. Эта область включает регионы Европы с 14-дневной кумулятивной заболеваемостью на 100 000 населения от 150 до 500 случаев.

Эстония наконец-то вышла из темно-красной зоны карты предупреждения, которая показывает, что 14-дневная кумулятивная заболеваемость на 100 000 населения превышает 500 случаев. Таким образом, из стран Балтии в нем остается только Вильнюсский регион в Литве. Остальная Литва, как и Латвия и Эстония, находится в красной зоне.

Темно-красная область включает Швецию, Кипр, Хорватию, большую часть Франции и Нидерландов, а также некоторые регионы Польши, Венгрии, Словении и Испании.

Оранжевая зона с совокупной заболеваемостью от 25 до 150 случаев на 100 000 населения, включает Исландию, Португалию, большую часть Ирландии, а также регионы Норвегии, Финляндии, Испании и Греции.

Зеленая зона с совокупной заболеваемостью менее 25 случаев на 100 000 населения включает северную часть Финляндии и Норвегии.