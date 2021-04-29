С визитом в Латвию прибудет министр иностранных дел Кипра
5 мая министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич встретится с министром иностранных дел Республики Кипр Никосом Христодулидисом, который прибудет в Латвию с рабочим визитом.
5 мая министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич встретится с министром иностранных дел Республики Кипр Никосом Христодулидисом, который прибудет в Латвию с рабочим визитом.
Как сообщили в пресс-службе МИД, министры обсудят двусторонние отношения Латвии и Кипра и актуальные международные события.
По итогам переговоров в 13:40 состоится пресс-конференция министров.
Во время визита у министра иностранных дел Кипра планируется встреча с президентом Латвии Эгилом Левитсом и председателем Сейма Инарой Мурниеце.