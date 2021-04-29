Чт, 29.04.2021
События последнего года я оцениваю как крайне позитивные для Беларуси, потому что то состояние, в котором Беларусь находилась до этого национального подъема, трудно описывать как хорошее. Публичной политики в стране не было, существовал некий "постсовок". Анна Красулина, пресс-секретарь Светланы Тихановской
Анна Красулина, пресс-секретарь Светланы Тихановской

С визитом в Латвию прибудет министр иностранных дел Кипра

Никос Христодулидис ФОТО: SCANPIX

5 мая министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич встретится с министром иностранных дел Республики Кипр Никосом Христодулидисом, который прибудет в Латвию с рабочим визитом.

Как сообщили в пресс-службе МИД, министры обсудят двусторонние отношения Латвии и Кипра и актуальные международные события.

По итогам переговоров в 13:40 состоится пресс-конференция министров.

Во время визита у министра иностранных дел Кипра планируется встреча с президентом Латвии Эгилом Левитсом и председателем Сейма Инарой Мурниеце.

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