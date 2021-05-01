Год, прошедший под знаменем пандемии Covid-19, не только мобилизовал ресурсы в медицине и здравоохранении, но и, по всей видимости, способствовал проявлению гражданской активности. Латвийцы не очень довольны ограничениями, введенными в целях снижения уровня распространения Covid-19, предложенными правительством, поэтому десятки тысяч людей активнее, чем когда-либо, подписывают инициативы с предложениями по улучшению жизни во время пандемии.

Активность возросла вдвое

С марта прошлого года на портале общественных инициатив Manabalss.lv опубликовано более 110 предложений граждан по разным темам. Представитель организации Manabalss.lv Дидзис Мелькис признал, что это меньше половины от всех поданных жителями предложений. Только около 40% полученных инициатив доходят до фактического сбора подписей. Мелькис отметил, что в последнее время этот показатель несколько вырос, и если в прошлом году он был менее 42%, то за первые четыре месяца этого года составил почти 45%. В прошлом году на платформу Manabalss.lv поступило всего 279 заявок на инициативы, а с начала этого года - уже 138, из которых 62 опубликованы.

По мнению представителя платформы, это отражает растущее качество подготовки инициатив. "Хотя активность гражданских инициатив, вызванных Covid-19 и другими злободневными темами, растет, повышается и качество самих инициатив. Представленные инициативы относительно более сбалансированы, а их авторы более самокритичны и готовы редактировать свои предложения, если это необходимо, и прислушиваться к советам экспертов", - сказал Мелькис.

Активность населения на портале возросла вдвое. За первые четыре месяца 2021 года было получено около 260 000 голосов, тогда как в течение всего прошлого года их было около 371 000. В этом году 37 374 новых пользователя начали использовать платформу впервые, а в прошлом году - 61 094 человека. За десять лет работы Manabalss.lv получил в общей сложности более двух миллионов голосов, а размер сообщества платформы - уникальных пользователей, проголосовавших хотя бы один раз с 2011 года, - превысил порог в 380 000 жителей.

Идеи для повседневной жизни в условиях пандемии

Из чуть более 110 инициатив, опубликованных на платформе Manabalss.lv с марта прошлого года, около трети, или 44 инициативы, направлены на решение проблем, связанных с бременем пандемии Covid-19.

Самая первая инициатива, посвященная теме Covid-19, была опубликована на портале 23 марта - вскоре после обнаружения первых случаев заболевания в Латвии и введения режима чрезвычайной ситуации. В то время жители просили средства на зарплату врачей. Идее не удалось собрать необходимые 10 000 подписей, но в первую волну пандемии врачи все-таки получили надбавки. Жители также собрали подписи за увеличение медицинского бюджета.

Просматривая поданные инициативы, связанные с Covid-19, можно сделать вывод, что они реагируют на текущие события и правительственные ограничения. Во время первой волны население хотело заручиться поддержкой для секторов, затронутых пандемией, а также так называемыми "вертолетными деньгами", которые в несколько измененном виде достигли части населения только в 2021 году. В то время также требовалось отменить централизованные экзамены и предоставить родителям возможность выбирать, отправлять ли ребенка в школу.

С отступлением первой волны Covid-19 общественный интерес переключился, например, на идеи в секторе образования, подчеркнув тяжелые обстоятельства, которые существовали до этого. После переговоров по бюджету было выдвинуто требование отложить налоговую реформу. Осенью распространение вируса снова усилилось, а правительство вновь ввело ограничения, и люди потребовали бесплатные маски, которые теперь стали обязательными в общественных местах.

Самым загруженным и активным периодом подачи инициатив стало начало этого года в режиме карантина. Тема инициатив показывает стремление населения вернуть свои доходы, а также отражает усталость от ограничений, поэтому люди все чаще требуют отмены той или иной ограничительной нормы. Просьбы о снятии ряда ограничений наиболее интенсивно поступали в марте, когда заболеваемость Covid-19 в Латвии значительно снизилась, но в то же время в мире активно распространялись новые штаммы вируса.

Население также обеспокоено процессом вакцинации, но инициативы демонстрируют неоднозначное отношение к вакцинации и ее процессу. Например, одна инициатива состоит в том, чтобы позволить министрам и должностным лицам проходить внеплановую вакцинацию, а другая - в предотвращении такой идеи.

Реагируют даже без обязательств

За последний год, когда дважды объявлялся режим чрезвычайной ситуации, рычаги власти значительно сместились, что дало правительству больше влияния. В настоящее время только Сейм должен реагировать на инициативы. Но в этих обстоятельствах те, кто не имеет такой обязанности, также были открыты для мнения населения. Мелькис указал, что платформа сейчас позволяет обращаться с инициативами не только к парламенту, но также и к правительству, местным органам власти и другим лицам. Представитель платформы сообщил, что инициативы, предназначенные, например, для правительства, были рассмотрены "на высшем уровне" и приняты во внимание в максимально возможной степени. Похожая ситуация и в Министерстве здравоохранения, которое не имело юридических обязательств обращать внимание на инициативы, подписанные людьми.

Был особый случай, когда инициатива была адресована ассоциации Finance Latvia и Комиссии рынка финансов и капитала с просьбой ввести кредитные каникулы во время Covid-19. "Это уникальный случай, потому что частный бизнес не обязан реагировать на подобные инициативы. В то время общество было расстроено, и индустрия прислушалась к просьбе", - сказал Мелькис, добавив, что важно продвигать интерес людей к участию в политической жизни даже в эти времена.

Представитель платформы Manabalss.lv считает, что в течение этого периода политики и другие официальные лица реагировали, пытаясь не использовать позицию "мы" и "они". Желание выслушать людей - свидетельство успеха некоторых инициатив в достижении изначально заявленной цели.

Для жизни, а не для антикризисного управления

Наблюдения команды Manabalss.lv показывают, что общественность хочет ожидать определенного политического видения будущего развития. "Люди хотят политических решений, а не технократических. Политика, как правило, носит полярный характер, но общество требует, чтобы мы не только боролись с Covid-19, а управляли страной, при этом мы должны следить за общей целью - кем мы являемся и что мы делаем. Один кризис пройдет, и наступит следующий. Мы не боремся с кризисом, мы живем. Вопрос в том, как жить в такое время", - сказал Мелькис.

По его мнению, активность населения в выдвижении инициатив не следует рассматривать как бунт и абсолютное несогласие с курсом государства. "Это требование политического решения и видения того, что мы смотрим за пределы проблемы и то, что мы делаем, согласуется с целью построения процветающего, безопасного, открытого для всех общества и государства. Это не сиюминутный гнев. На наш взгляд, это требование более концептуальной политики, чтобы она не была такой технократической", - заявил представитель платформы.

Больше работы для депутатов

Инициативы, представленные в Сейм, первоначально оцениваются парламентской комиссией по мандатам, этике и заявлениям. Наряду с активностью взрослого населения по сбору подписей расширился и календарь указанной комиссии. В этом году в Сейм подано 19 инициатив, пять из которых связаны с Covid-19. Еще 12 инициатив с меньшим количеством голосов, подлежащих сбору, были поданы в другую инстанцию - туда, где коллективные представления еще не были предусмотрены законом - непосредственно в Кабинет министров и местные органы власти.

Председатель комиссии Янина Курсите-Пакуле (Национальное объединение) заявила, что стремительный рост инициатив вызван чрезвычайной ситуацией, создавшей исключительные обстоятельства, на которые люди ждут скорейшего отклика.

"Вот блеск и нищета сегодняшней эпохи Интернета - 10 000 подписей могут быть одновременно собраны по абсолютно полярным предложениям. Тогда оказывается, что у каждой стороны есть доля справедливости", - сказала Курсите-Пакуле, отметив, что во время Covid-19 поляризация мнений и позиций особенно заметна. По ее словам, представляя инициативы, люди иногда не смотрят на проблему в более широком контексте, а оценивают ее на основе своего субъективного опыта.

Она подчеркнула, что комиссия очень ответственно подходит к инициативам, приглашая экспертов и пытаясь разобраться в вопросах, обозначенных в инициативе. Однако добавила, что решения комиссии по инициативам в связи с Covid-19 тесно связаны с текущей эпидемиологической ситуацией, которая иногда меняется даже каждый день. По словам Курсите-Пакуле, даже если инициатива в первоначальном формате не получает одобрения Сейма, идеи населения иногда воплощаются в реальных проектах поправок.

Политик заявила, что инициативы не должны становиться самоцелью. "Собрать 10 000 подписей за инициативу - особенно когда люди находятся в ситуации, когда они хотят излить гнев - несложно и может быть использовано в неправильном русле", - сказала председатель комиссии, надеясь, что этого не произойдет.