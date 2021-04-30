ЕК приняла осуждающую Россию резолюцию. Жданок была против, Ушаков и Америкс - не голосовали

В принятой в четверг резолюции Европарламент выражает глубокую тревогу по поводу российских военных лагерей у границы с Украиной и нелегально оккупированным Крымом.

Если концентрация военных сил выльется в нападение России на Украину, Евросоюзу стоило бы ясно указать "цену" такого международных прав и норм - необходимо будет незамедлительно необходимо прекратить импорт нефти и газа из России, отключить Россию от платежной системы SWIFT и заморозить все активы российских учреждений, близких к олигархам и членам их семей, а их визы нужно аннулировать, указали депутаты.

Депутаты в резолюции выразили сожаление по поводу того, что российские разведчики в 2014 годы произвели взрыв оружейного склада в Чехии.

Они выразили солидарность с жителями и учреждениями Чехии и поддержали решение Чехии выслать российских дипломатов.

Парламент повторно призвал незамедлительно и без условий освободить лидера российской оппозиции Навального, осуждение которого было политически мотивированным и идет в противоречие с международными обязательствами России в сфере прав человека.

Депутаты напомнили властям России и президенту Владимиру Путину лично, что они несут полную ответственность за жизнь и физическую неприкосновенность Навального, и им необходимо произвести все необходимые мероприятия, чтобы защитить его физическое и душевное здоровье и благосостояние.