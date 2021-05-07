Эко-стиль, минимализм и индивидуальность: самые горячие тенденции 2022 года в кухонных интерьерах

Планируя дизайн новой кухни или обновляя старый, некоторые решения могут отражать современные тенденции не только в комфорте и функциональности, но и в визуальном плане. Что актуально сейчас и на что следует обратить внимание, чтобы новая кухня не вышла из моды так быстро? Можно выделить три основных тенденции: минимализм, эко-стиль и отражение индивидуального стиля.

Руководитель отдела дизайна интерьеров IKEA Дариус Римкус говорит, что действительно современное решение - находчивое: оно сочетает в себе функциональность и эстетику, простые материалы и классические цвета, и, конечно же, достижения современных технологий.

Минимализм: обилие деталей уступает место функциональности

В следующем, 2022 году, будет актуальным отказ от лишних деталей в пользу функциональности и практичности.

Фасад кухни без видимых ручек создает более сдержанное, опрятное впечатление, и кухонная планировка не будет слишком пестрой.

Основным акцентом может стать выразительная рабочая поверхность или декоративные элементы интерьера.

Впечатление легкости можно добиться, если оставить в видимой зоне, как можно меньше предметов и создать продуманные решения для хранения вещей: за лаконичным фасадом можно спрятать редко используемые предметы.

ФОТО: Пресс-фото

Крупную бытовую технику можно встроить, а более мелкую, например, хлебопечку или мультиварку, можно легко спрятать в шкафчиках.

Больше места можно получить, если добавить дополнительный ряд полок над навесными шкафами для хранения редко используемых приборов, чтобы освободить место в легкодоступных шкафчиках.

Эко-стиль: нейтральные цвета и отделка

Экологический стиль сейчас на пике популярности. В дизайне интерьера естественность проявляется в основном в нейтральной цветовой палитре и простом декоре, обычно с использованием однотонных оттенков, например, голубого или натурального зеленого.

ФОТО: Пресс-фото

Крупные плоскости можно обогатить яркими акцентами, например, в ярко-желтом тоне или цвете спелых ягод. На кухне отлично впишутся мебель из натурального дерева и элементы с выразительной фактурой, такие как льняные шторы и скатерти, растения, глиняные горшки и посуда, коврики из джута и другие.

Индивидуальный стиль: разумно сочетай и создавай неповторимый интерьер

В современном кухонном интерьере нет строгих правил. Элементы минимализма, технологии, натуральные и даже классические предметы можно сочетать таким образом, чтобы они соответствовали представлениям жильцов об уюте и комфорте. Натуральные материалы, такие как дерево и мрамор, отлично вписываются в современный интерьер и хорошо смотрятся на рабочей поверхности.

ФОТО: Пресс-фото

Постепенно на смену очень современным глянцевым фасадам приходят матовые поверхности, которые создают впечатление изысканности и открывают более широкие возможности для варьирования с разными текстурами и площадями.

ФОТО: Пресс-фото

В моде оттенки синих и зеленых цветов, которые гармонируют с деревянными, бетонными, стеклянными и металлическими поверхностями. Актуальный выбор есть и в серых оттенках - светло-антрацитовый, светло-серый и мышино-серый тон.

Серый тон - отличный фон для других цветов, и даже обычный белый в сочетании с серым становится более четким и выразительным. Белые, черные и латунные тона в сочетании с оттенком серого создают ауру вневременной элегантности.

Классика жанра: черно-белое

Белый цвет всегда в моде - он создает впечатление легкости и прочности. Белая кухня выглядит светлой и чистой, и у нее есть свой характер даже без множества украшений.

ФОТО: Пресс-фото

Белый кухонный остров в сочетании со стенами или однотонными элементами в теплых тонах всегда смотрится актуально.

Преимущество черного цвета на кухне - это его способность создавать монолитное, умиротворенное впечатление.

Черный цвет подчеркивает контуры мебели, создает графические контрасты и впечатление глубины. Он хорошо сочетается с полированными бетонными полами, деревом, фарфором и металлом.

ФОТО: Пресс-фото

Следует учитывать, что черная мебель смотрится более компактно, чем белая. Если комната небольшая, лучше выбирать матовую черную мебель, ведь глянцевые поверхности могут зрительно уменьшить пространство.

ФОТО: Пресс-фото

Сочетание черного и белого тонов - классика кухни, только в современных интерьерах наблюдается тенденция смягчать контраст, добавляя серые и пастельные тона. Следует учитывать, что матовые тона могут сделать комнату более темной, поэтому они больше подойдут для кухни открытой планировки.

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