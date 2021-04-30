Вы уже слышали, что с 7 мая в кафе и ресторанах Латвии разрешат обслуживать клиентов на террасах? У нас только один вопрос - почему с 7? Почему не сразу с 1?!! Это чтобы террасы успели построить даже те, у кого их и в помине не было? Эх, вот бы поставили верандочки у почтовых отделений. Хотя пока до них эта новость дойдёт...

Интересно, что среди голосовавших за открытие террас был один чувак, который выступил против. У него что, своя доставка суши и он решил такой - не-не-не, зачем мне эта конкуренция нужна?! В любом случае, мы рады, что нас теперь хоть какое-то разнообразие ожидает! А то надоело уже это "Сегодня у нас на ужин гречка. - С чем? - С чем тебя и поздравляю".

Помните про конфуз с плакатом на прошлой неделе? Когда рекламное агентство вместо внятного призыва вакцинироваться, написало на русском про идею отправиться к праотцам? Создатели рекламы тогда извинились и пообещали исправить текст... Знаете, на что они его поменяли? "Я вакцинируюсь, потому что хочу встретиться в гости к бабушке с дедушкой". Ребят, хватит брать переводчика с ss.com. Видимо задачу на реализацию ставили слишком буквально "Я хочу, чтобы об этих плакатах говорили все! - Но… что говорили? - Неважно, неважно!". Вот, что бывает, когда перепадает проект на 25 000 евро. В голове лишь одна мысль - я богат, несите фисташки без акции!

Латвия продолжает радовать разнообразием - здесь впервые констатирован бразильский штамм коронавируса. Хмм, сперва был английский, теперь вот появился бразильский... следующий похоже будет на букву "в"? В любом, случае, надеемся, что бразильский штамм обходит людей без бразильской попы. А то мы зря что ли столько лет отсиживали себе офисное плоскожопие? Думаем, что скоро народ настолько привыкнет к заморским штаммам, что начнёт относиться к ним с юмором: "У вас какой вирус? Немецкий? - Да вы что, обижаете, у меня редкий Лихтенштейнский! Еле достал, друг привёз".

Продолжая тему, во Франции независимые продавцы нижнего белья, чьи магазины закрылись в связи с локдауном, начали требовать отмены запрета на работу. Уже более 200 владельцев бутиков белья послали премьеру по паре труселей. Ну, что тут скажешь, пусть радуется, что такую акцию протеста не устроили магазины для взрослых. А что касается Латвии, у нас есть ощущение, что нашим управленцам уже кто-то давно шлёт медные тазики и вместо "хотим открыться" пишет "хотим накрыться".

Ну, а мы, отдел маркетинга и орнитологии Balticom на этой неделе наблюдали за тем, как на крыше нашего здания пара чаек свила гнездышко. Ещё бы не свить - тут и вид отличный, и завхоз добрый! Это уже второе поколение птиц, которое выбирает нашу крышу для создания семьи. По мнению некоторых наших читателей, первыми птицами были дятлы... они-то как раз и сформировали отдел маркетинга, ба-дум-тс.

А куда 7-ого мая пойдёте сидеть вы?