В Латвии впервые обнаружен бразильский вариант коронавируса

Этот случай был выявлен путем секвенирования. Инфицированный является водителем грузовика, он заболел в конце марта и был госпитализирован.

"Скорее всего, заражение произошло во время поездки в Италию", 24

- признает эпидемиолог.

Однако эксперт также отметил, что в настоящее время вторичного заражения этим штаммом не выявлено.

Перевощиков также сообщил, что в середине марта были констатированы два случая заражения южноафриканским штаммом "SARS-CoV-2", однако они не связаны ни с одним из известных источников заражения. В связи с этим эпидемиолог также добавил, что в настоящее время этот тип встречается в Латвии, однако в целом данные случаи носят довольно единичный характер.

Руководитель Национальной референтной лаборатории Сергей Никишин сообщил, что в одном случае, в образце из Ливаны, обнаружен южноафриканский штамм вируса с опасной мутацией.

Индийский штамм вируса в Латвии пока не обнаружен.

На прошлой неделе по рабочим дням в среднем проводилось 17 770 тестов на Covid-19, а по выходным - в среднем 4450 тестов. Никишин подчеркнул, что в Латвии проводится примерно в два раза больше тестов, чем в Эстонии, и чуть больше, чем в Литве.

Как сообщалось, по данным Латвийского центра биомедицинских исследований, британский штамм коронавируса выявляется уже почти в 70% всех проанализированных образцов.

Доля изолятов, или материалов, соответствующих британскому типу, продолжает расти. На данный момент обнаружено 700 изолятов. На предыдущей неделе их было 63, что составляет около 68% проанализированных проб. В то время как в предыдущие две недели доля британского штамма несколько снизилась, на прошлой неделе снова наблюдался небольшой рост. Председатель научного совета Латвийского центра биомедицинских исследований Янис Кловиньш ранее заявлял, что британский тип в Латвии стабилизировался.