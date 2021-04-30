Трагический пожар в незаконном хостеле: задержаны еще два человека

Известно, что арест не применен к официальному владельцу незаконным образом использовавшихся квартир юристу Андрею Гайлису, который был задержан в среду, 28 апреля.
Полиция по этому делу задержала еще двух человек. К одному из них применена не связанная с лишением свободы мера пресечения, а срок задержания второго закончится в субботу, 1 мая, и того, как далее поступят следователи, полиция не уточнила.
Арестованные лица могут обжаловать решение суда в Рижском окружном суде.
Полиция также сообщила, что в процессе опознания жертв пожара было установлено, что трое погибших были гражданами Латвии, но для окончательного установления личности будут проведены дополнительные экспертизы.
Также продолжается работа по установлению личности остальных пяти жертв, что займет больше времени, поскольку специалистам придется проводить экспертизу ДНК.
Уже сообщалось, что Госполиция провела обыски в местах проживания задержанных по уголовному делу о пожаре в нелегальном хостеле на улице Меркеля.
Полиция также провела обыски в местах проживания и работы трех человек, задержанных в ходе уголовного производства в среду, 28 апреля. Во время обысков были изъяты документы и носители данных. Полиция также допросила десятки человек в рамках уголовного производства.
Как сообщалось, в среду, 28 апреля, рано утром в незаконном хостеле на ул. Меркеля произошел пожар, в результате которого погибли восемь человек, а еще шесть в тяжелом состоянии доставлены в больницу.