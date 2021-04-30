Трагический пожар в незаконном хостеле: задержаны еще два человека

Известно, что арест не применен к официальному владельцу незаконным образом использовавшихся квартир юристу Андрею Гайлису, который был задержан в среду, 28 апреля.

Полиция по этому делу задержала еще двух человек. К одному из них применена не связанная с лишением свободы мера пресечения, а срок задержания второго закончится в субботу, 1 мая, и того, как далее поступят следователи, полиция не уточнила.

Арестованные лица могут обжаловать решение суда в Рижском окружном суде.

Полиция также сообщила, что в процессе опознания жертв пожара было установлено, что трое погибших были гражданами Латвии, но для окончательного установления личности будут проведены дополнительные экспертизы. 7

Также продолжается работа по установлению личности остальных пяти жертв, что займет больше времени, поскольку специалистам придется проводить экспертизу ДНК.

Уже сообщалось, что Госполиция провела обыски в местах проживания задержанных по уголовному делу о пожаре в нелегальном хостеле на улице Меркеля.

Полиция также провела обыски в местах проживания и работы трех человек, задержанных в ходе уголовного производства в среду, 28 апреля. Во время обысков были изъяты документы и носители данных. Полиция также допросила десятки человек в рамках уголовного производства.