Политолог: Сейм вонзил в спину правительства кинжал недоверия

По его словам, правительству исчерпало кредит доверия как в обществе, так и в политической среде.

"Мы никогда не сталкивались с ситуацией, когда правительство не может уйти в отставку, но при этом полностью потеряло доверие общества и партий. Поэтому возникла странная ситуация, когда правительство и Сейм живут каждый своей жизнью",

- сказал Раевский. Сейм реагирует на недовольство общества и старается особо не ассоциироваться с правительством, поэтому, по мнению политолога, решение об открытии террас можно расценивать как голосование за недоверие правительству.

По словам политолога, в центре всего находятся партии, которые не готовы к распаду правительства, новым переговорам и коалиции. "Ни у одной политической партии нет силы и смелости внести изменения, которые принесут пользу всем. Поэтому лучше и дальше таким образом продолжать подрывать доверие к власти", - считает эксперт. По его словам, политики Сейма приносят в жертву утвержденное ими же самими правительство, чтобы избежать негативной реакции общества и спастись от полной потери поддержки населения. Однако Раевский считает, что такие решения не позволят политикам спастись и приближают правительство к концу, потому что министрам нужен тыл в парламенте.

Кризис в правительстве и коалиции основан на полном недоверии друг к другу, что приводит к неспособности договориться, потому что предыдущий опыт доверия не был положительным. Политолог считает, что такая стратегия не спасет партии, потому что им придется нести политическую ответственность, и их никто не пожалеет.