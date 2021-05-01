В Литве 1335 новых случаев коронавируса, в Эстонии - 408

Литва

За последний день было выполнено 17 053 анализа, таким образом, доля положительных тестов составила 7,8%. Всего в Литве было выполнено 2 883 767 анализов.

С начала пандемии в стране у 248 655 человек был диагностирован новый коронавирус, а у 224 649 человек было подтверждено выздоровление.

Болезнь, вызванная вирусом Covid-19, унесла жизни 3937 человек.

В настоящее время в больницах проходят лечение 1188 пациентов с Covid-19, 140 из которых находятся в отделениях интенсивной терапии и 83 нуждаются в искусственной вентиляции легких. Для лечения 972 пациентов используются кислородные маски.

По данным Департамента статистики, 14-дневное кумулятивное число случаев заражения на 100 000 населения на 1 мая в Литве составляет 562,8.

Всего в Литве против Covid-19 вакцинировано 685 077 человек, из них 295 321 человек получил вторую дозу вакцины.

Эстония

За минувшие сутки в Эстонии было проанализировано 4790 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 408, то есть 8,5% от общего количества тестов.

Кумулятивная заболеваемость в стране за последние 14 дней составляет 408,1 случая на 100 000 жителей, доля положительных результатов первичных тестов - 8,5%.