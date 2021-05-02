"Ноги отказали!" Переболевший коронавирусом рассказал о сложной реабилитации

В реабилитационном центре Vaivari обычным делом стало лечение побочных эффектов после коронавируса, а спрос настолько высок, что людям приходится стоять в очереди.

Алексис, 58 лет, в настоящее время находится в инвалидном кресле. С диагнозом Covid-19 он был госпитализирован в конце прошлого года - врачи боролись за его жизнь три месяца.

"Я попал в реанимацию в Гейлэзерсе. Спасибо персоналу и доктору Шубу, который вытащил меня. Если бы не они, меня бы сейчас здесь не было. Ковид, он был настолько тяжелым, что ноги отказали, не двигались. И в принципе, нет силы никакой", - сказал Алексис.

За время болезни Алексис похудел на 30 килограммов. Болезнь почти полностью разрушила его легкие, поэтому теперь рядом с ним всегда кислородный баллон. В реабилитационном центре Vaivari он уже месяц пытается вернуться к нормальной жизни.

"Меня привели сюда лежачим, физиотерапевты здесь хорошо поработали. На третий день я уже смог сесть. Постепенно, мало-помалу, я уже могу идти. Но не один, с ассистентом", - сказал Алексис.

Он надеется, что сможет выздороветь достаточно быстро, чтобы иметь возможность не только свободно дышать, но и самостоятельно ходить. Хотя он признает, что работать над собой приходится много, желание вернуться к нормальной жизни сильнее.

"Я хочу поскорее вернуться домой к жене. Хочу пойти в сад. Мне нужно кле-что сделать, починить. Еще я хочу пойти на работу", - сказал Алексис.

В настоящее время в Vaivari ежедневно выздоравливают около 20 человек после заражения Covid-19. В общей сложности прошли курс реабилитации здесь уже более 200 пациентов с тяжелым Covid-19.

"Увеличилось количество как относительно легких, так и тяжелых пациентов. Но то, что я хотела бы подчеркнуть - не так много проблем со здоровьем, как проблем, которые повлияли на функционирование пациентов", - сказала Инесе Свиклиня, врач физической и реабилитационной медицины.

Не один полностью лежачий, зависимый от кислорода, уже был привезен в Vaivari. Некоторые попадают сюда прямо из больницы, не побывав дома. Работа с этими пациентами аналогична работе с остальными - физиотерапия, гимнастика, работа в кабинетах эрготерапии.

"У них появляются какие-то последствия, или Covid-19 пробуждает какие-то старые болячки. Потом мы учим их вставать, садиться, одеваться, ходить, есть, а затем медленно пытаемся отучить их от кислорода", - поясняет Свиклиня.

В настоящее время реабилитация после Covid-19 стала настолько востребованной, что не всех пациентов получается госпитализировать сразу. Не хватает ни персонала, ни финансирования. Очередь - как минимум месяц.

"Для реабилитации еще до коронавируса было недостаточно финансирования. На самом деле, эта отрасль оставалась в полу-обеспеченном состоянии столько же, сколько и вся система здравоохранения. Теперь, когда есть еще и пациенты с Covid, нам очень трудно", - сказала Анда Нулле, руководитель Vaivari.

Предвидя, что потребность в реабилитации может возрасти, руководитель центра надеется, что они не окажутся в ситуации, когда придется выбирать - кто заслуживает реабилитации, а кому придется отказать.

"Кому это больше нужно? Новый пациент, перенесший инсульт, пациент с Covid-19, который не может двигаться самостоятельно, не может дышать? Мы бы не хотели, чтобы реабилитацию пришлось как-то делить", - сказала Нулле.

Министерство здравоохранения заявляет, что потребность в дополнительном финансировании известна, и планируется запросить у правительства два миллиона евро на реабилитацию переболевших Covid-19. Запрос финансирования может состояться уже в мае.