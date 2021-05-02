Издевательства в закрытом эстонском учреждении: детей били и оставляли без еды

На странице AS Hoolekandeteenused появилось сообщение, в котором директор отдела услуг Лийна Ланно отмечает, что инцидент шокирует, как и любое ненадлежащее физическое обращение в отношении ребенка.

"Когда мы узнали о первом случае издевательства, мы уволили виновного работника и начали вести наблюдение. Из изученных в ходе надзора материалов выяснилось, что некоторые другие сотрудники для того, чтобы призвать детей к порядку, и при обращении с ними использовали совершенно неприемлемые методы, такие как телесные наказания детей, избиения их или лишение пищи. В настоящее время мы собираем дополнительные материалы, чтобы передать их полиции", - сообщила Ланно.

"Анализ случившегося все еще идет, чтобы установить всех сотрудников, которые знали о происходящем, но не сообщили об этом. В отношении применения телесных наказаний к детям может быть только нулевая толерантность, мы несем ответственность за обеспечение благополучия и безопасности детей, живущих в патронатном доме", - заявила Ланно.

По словам советника по прессе прокуратуры Марие Аава, делиться дополнительной информацией пока рано. "Мы только вчера (30 апреля - прим.ред.) получили сообщение и расследуем точные обстоятельства случившегося. На данный момент есть основания подозревать физическое и моральное ненадлежащее обращение", - сказала Аава.

По словам мэра Раквере Трийн Варек, случай крайне печальный и шокирующий. "У меня нет более подробной информации, чем та, что распространена в СМИ. Теперь властям предстоит проделать большую работу и быстро выяснить предысторию случившегося", - сказала Варек.

Варек отметила, что понятно, насколько обеспокоенными могут быть близкие проживающих в Lille Kodu детей и взрослых. "Чувство безопасности серьезно подорвано, безусловно, психологи и специалисты обязательно должны заняться нуждающимися в помощи людьми", - добавила она.