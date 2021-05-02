Министр культуры Латвии в прошлом году накопил наличными больше 100 тыс. евро

В AS Swedbank Пунтулис имеет сбережения в размере 123 000 евро. В прошлом году он заработал 69 162 евро в качестве заработной платы от Государственной канцелярии, 1098 евро в виде гонораров от Латвийской ассоциации исполнителей и продюсеров, 1097 евро в качестве пенсионных выплат и 1611 евро в качестве гонораров от SIA Forte Production.

Как доход от хозяйственной деятельности, министр культуры задекларировал 1564 евро от SIA Latagro Trade, а 1067 евро из Государственного фонда культурного капитала задекларировал как прочий доход.

В декларации Пунтулис указал, что в прошлом году он был председателем совета Фонда интеграции общества (SIF), членом совета Государственного фонда культурного капитала, президентом Латвийской национальной комиссии по делам ЮНЕСКО, членом правления Национальной ассоциации Visu Latvijai! - Tēvzemei un brīvībai/ LNNK, представителем фонда Trīs Latvijas tenori, членом правления спортивно-оздоровительного объединения Usma.

Министру культуры принадлежат две квартиры в Риге, земля в Царникавском районе, земля и постройки в Ройском районе, стройка в Талсинском районе, а также земля в Ямправской волости в общем пользовании.