Северная Корея грозит отреагировать на враждебную политику США

В своем первом обращении к Конгрессу США на прошлой неделе Байден назвал ядерные программы Северной Кореи и Ирана "серьезной угрозой американской и мировой безопасности" и сказал, что будет работать с союзниками для решения этих проблем с помощью дипломатии и контрмер.

Высокопоставленный чиновник министерства иностранных дел Северной Кореи заявил, что в заявлении Байдена отразилось его намерение проводить враждебную политику в отношении Северной Кореи.

"Теперь, когда руководящий принцип новой политики США в отношении Северной Кореи ясен, мы будем вынуждены принять соответствующие меры, и со временем Соединенные Штаты окажутся в очень сложной ситуации", - сказал чиновник, но не сообщил, о каких именно мероприятиях идет речь.

Белый дом заявил в пятницу, 30 апреля, что официальные лица администрации Байдена пересмотрели политику США в отношении Северной Кореи и заявили, что президент готов отступить от курса двух предыдущих президентов США.