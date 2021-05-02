Вс, 2.05.2021
Здесь была заслушана одна сторона, и это мнение одной стороны. Следователь не может делать выводы на основании показаний одной стороны Андрей Гришин, заместитель председателя Госполиции о сожжении человека в Тукумсе
Андрей Гришин, заместитель председателя Госполиции о сожжении человека в Тукумсе

"Голливудский фильм": Янис Мартиньш Скуя о его роли посредника между SAB и "шпионами" из Калининграда

Антонина Зимина и Константин Антонец ФОТО: RFERL

Неделю назад российское телевидение показало новые факты о том, что супруги из Калининграда якобы шпионили в пользу Бюро по защите Сатверсме (SAB) Латвии. Однако российская оппозиция и политические обозреватели в Латвии выражают сомнения в правдивости фактов, раскрытых контролируемыми Кремлем телеканалами, сообщает Nekā personīga.

Суть дела

Жительница Калининграда Антонина Зимина была задержана в июле 2018 года. Через год был арестован и ее муж Константин Антонец. Их обвиняют в государственной измене и шпионаже в пользу Латвии. Российские СМИ мало рассказывали о случившемся. Родственники и родители задержанных утверждали, что обвинения абсурдны и непонятны -

пара в качестве гостя на свадьбу в апреле 2015 года пригласила бывшего однокурсника Зиминой, работавшего в ФСБ.

Он занимался контрразведкой. Свадебные видеоролики и фото с ним появились в социальных сетях и СМИ. Хотя этот сотрудник структур безопасности во время торжества гордился своей работой, публикация фотографии была расценена как распространение секретной информации. Пара была арестована.

Что известно о Зиминой?

Из открытых источников известно, что в 2012 году женщина окончила в Калининграде Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта. После этого она работала экспертом в Фонде поддержки публичной дипломатии имени А. М. Горчакова, созданном при том же университете и финансируемом правительством России. Оба учреждения неоднократно упоминались латвийскими службами безопасности в отчетах как места, где ведутся исследования, недружелюбные по отношению к Латвии и странам Балтии.

SAB установил, что цели Фонда Горчакова полностью соответствуют интересам российских спецслужб. Одно время фонд пытался установить контакты с исследователями российской пропаганды в Латвии. Но они отказались сотрудничать.

Новые "факты" на российском телефидении

Неделю назад подконтрольный Кремлю телеканал "Россия 24", а затем связанные с ним интернет-порталы Sputnik и Baltnews рассказали новую версию произошедшего. Была продемонстрирована переписка между экспертом Фонда Горчакова Зиминой и якобы сотрудником SAB под псевдонимом "Андресс". Он призвал женщину украсть конфиденциальную информацию с помощью ее мужа, юриста Министерства экономики Калининградской области.

Российское телевидение утверждает, что Антонина Зимина познакомилась с сотрудником SAB в Риге. Посредником выступил Янис Мартиньш Скуя. В то время депутат Рижской думы.

"Ну как можно верить кремлевским СМИ? Насколько можно верить спутникам, соловьевым, киселевым, скаббевым, симоньян. Сюжет классный для криминальной истории, для голливудского фильма. Больше я ничего не могу сказать", - прокомментировал показанное в российских СМИ Янис Мартиньш Скуя.

Что связывает Яниса Мартиньша Скую и Зимину?

Янис Мартиньш Скуя широко известен как сторонник Тибета, громкий противник Китая, который возил в Латвию российских оппозиционеров. Он призывает к открытию в Риге улицы убитого в России Бориса Немцова. В парламентах других стран он лоббирует закон убитого в российской тюрьме Магнистского, подвергающий санкциям тех, кто близок к политике России.

Скуя считает, что своей общественной деятельностью он привлек к себе внимание российских служб. А прежнее знакомство с обвиняемым в государственной измене разыгралось как шпионская история с благоприятным для России исходом.

Он рассказал, что в 2012 году Антонина приезжала в Латвию. Он на тот момент был руководителем фракции в Рижской думе, к нему обратились с просьбой принять молодежь из России, чтобы обсудить вопросы демократии, языка и закрытие русских школ. Он был тем, кто ребят принял. Всего - около 20 человек. После сессии было кофе, печенье, разговоры: "Да, я разговаривал и встречался со многими молодыми людьми, и так я познакомился с этой девушкой. Конечно, за обменом визитками, естественно, следует дружба на Facebook. Ну, я вроде как ответил. Я знаю Антонину, мы с ней разговаривали, на свадьбу меня не приглашали. Насчет "Андресса" или еще кого в этом роде, это уже в их ведении. Я знаю одного Андресса, и это Андресс Херкельс, член парламента Эстонии. Это все, что я могу сказать".

На вопрос об эпизоде, согласно которому, Скую назвали посредником между SAB и живущей в Калининграде, политик ответил, что быть такого не может, и единственный из SAB, кого он знает, это тот, что производит вкусные шпроты.

Разговор с литовскими спецслужбами

Известно, что супружеской паре вменяется поездка в Латвию, где они якобы передали секретную информацию латвийским спецслужбам. Скуя упоминается как посредник. На российском телевидении также фигурирует разговор женщины, обвиняемой в государственной измене - якобы перехваченный телефонный разговор с литовскими службами. В нем она обещает раскрыть некую секретную информацию, если ей дадут возможность въехать в Латвию через Литву: "Во-первых, я хотела помочь. Во-вторых, как вы знаете, мне нельзя въезжать в Литву. Но мне очень нужно проехать транзитом. Я не знаю точно, что вас может заинтересовать, но мне нужна помощь в решении моей проблемы. Да, как и просил мой муж".

Это эпизод Скуя прокомментировал так: "Насколько я помню ее голос, манеру и темп речи, здесь я скорее слышу, что человек напуган. Или потому, что там большая беда, или ей нужно убегать, и она просит помощи, или человек напуган, потому что кто-то говорит - либо 13 лет, либо сейчас звони, читай, разговаривай, пиши, ищи, пробуй что-то там, чтобы попасть внутрь, но теперь уже под нашим присмотром и будешь делать все, что мы скажем. Поэтому мне трудно это сказать, но опять же - вспоминая… Насколько я помню, это не похоже на человека, который без ужасного страха готов действовать и предавать свою плохую страну. Это, конечно, не так".

Комментарий SAB

Упомянутое в материале SAB в своем ответе Nekā personīga было лаконично.

"SAB не комментирует эту историю. В то же время мы отмечаем, что использование Бюро защиты Сатверсме можно расценивать как дискредитирующую Латвию и провокационную деятельность, которую следует оценивать в контексте текущих международных отношений, обострения отношений России с Западом".

И российский оппозиционер Алексей Навальный, и политологи отнеслись к этому судебному делу и уликам с подозрением. Не исключено, что эти лица давно действуют в интересах России. Или пытались сыграть роль двойных агентов. Но в операции ФСБ что-то пошло не так, и было решено пролить свет на их действия, создав историю предателей, чтобы запугать других россиян.

НАВЕРХ
Back