"Голливудский фильм": Янис Мартиньш Скуя о его роли посредника между SAB и "шпионами" из Калининграда

Суть дела

Жительница Калининграда Антонина Зимина была задержана в июле 2018 года. Через год был арестован и ее муж Константин Антонец. Их обвиняют в государственной измене и шпионаже в пользу Латвии. Российские СМИ мало рассказывали о случившемся. Родственники и родители задержанных утверждали, что обвинения абсурдны и непонятны -

пара в качестве гостя на свадьбу в апреле 2015 года пригласила бывшего однокурсника Зиминой, работавшего в ФСБ.

Он занимался контрразведкой. Свадебные видеоролики и фото с ним появились в социальных сетях и СМИ. Хотя этот сотрудник структур безопасности во время торжества гордился своей работой, публикация фотографии была расценена как распространение секретной информации. Пара была арестована.

Что известно о Зиминой?

Из открытых источников известно, что в 2012 году женщина окончила в Калининграде Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта. После этого она работала экспертом в Фонде поддержки публичной дипломатии имени А. М. Горчакова, созданном при том же университете и финансируемом правительством России. Оба учреждения неоднократно упоминались латвийскими службами безопасности в отчетах как места, где ведутся исследования, недружелюбные по отношению к Латвии и странам Балтии.

SAB установил, что цели Фонда Горчакова полностью соответствуют интересам российских спецслужб. Одно время фонд пытался установить контакты с исследователями российской пропаганды в Латвии. Но они отказались сотрудничать.

Новые "факты" на российском телефидении

Неделю назад подконтрольный Кремлю телеканал "Россия 24", а затем связанные с ним интернет-порталы Sputnik и Baltnews рассказали новую версию произошедшего. Была продемонстрирована переписка между экспертом Фонда Горчакова Зиминой и якобы сотрудником SAB под псевдонимом "Андресс". Он призвал женщину украсть конфиденциальную информацию с помощью ее мужа, юриста Министерства экономики Калининградской области.

Российское телевидение утверждает, что Антонина Зимина познакомилась с сотрудником SAB в Риге. Посредником выступил Янис Мартиньш Скуя. В то время депутат Рижской думы.

"Ну как можно верить кремлевским СМИ? Насколько можно верить спутникам, соловьевым, киселевым, скаббевым, симоньян. Сюжет классный для криминальной истории, для голливудского фильма. Больше я ничего не могу сказать", - прокомментировал показанное в российских СМИ Янис Мартиньш Скуя.

Что связывает Яниса Мартиньша Скую и Зимину?

Янис Мартиньш Скуя широко известен как сторонник Тибета, громкий противник Китая, который возил в Латвию российских оппозиционеров. Он призывает к открытию в Риге улицы убитого в России Бориса Немцова. В парламентах других стран он лоббирует закон убитого в российской тюрьме Магнистского, подвергающий санкциям тех, кто близок к политике России.

Скуя считает, что своей общественной деятельностью он привлек к себе внимание российских служб. А прежнее знакомство с обвиняемым в государственной измене разыгралось как шпионская история с благоприятным для России исходом.