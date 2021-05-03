В Риге начинают работу центры вакцинации в Доме конгрессов и на Центральном рынке

Центр будет работать с 9.00 до 17.00. В зависимости от нагрузки время его работы может меняться, а также могут быть открыты дополнительные пункты вакцинации на первом этаже здания.

Также сегодня возобновит работу центр вакцинации в гастрономическом павильоне Центрального рынка. Он будет открыт с 9.00 до 19.00.

Вакцинация в центрах проводится только по предварительной записи. Подать заявку на вакцинацию можно на сайте manavakcina.lv или по бесплатному телефону 8989.

В обоих муниципальных центрах вакцинации людей будут прививать вакцинами Pfizer и Moderna. В каждом центре в день планируется прививать до 450 человек.