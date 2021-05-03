Оппозиция Беларуси призвала к новым протестам 9 мая

Бывший министр культуры Павел Латушка, являющийся сейчас членом созданного оппозицией Совета по координации, сообщил, что с помощью соцсетей призовет белорусов снова выйти на улицу 9 мая, сообщают в понедельник белорусские СМИ.

Галерея: Протесты в Беларуси

В Беларуси, как и в России, 9 мая отмечают День победы, празднуя победу над нацистской Германией.

Напомним, после прошедших 9 августа выборов президента, победителем которых в очередной раз был объявлен Лукашенко, Беларусь охватили массовые протесты, на улицы вышли сотни тысяч человек, возмущенных фальсификацией выборов.

Власти безжалостно пресекали протесты, и к зиме они постепенно измельчали.

В ходе протестов были задержаны несколько десятков тысяч человек. Сотни протестующих были ранены, несколько - убиты.

Соперница Лукашенко Светлана Тихановская, являющаяся по мнению оппозиции победителем выборов, была вынуждена покинуть страну. Большая часть других лидеров оппозиции также находится или в изгнании, или в тюрьме.

В субботу Тихановская в Риме сообщила, что планируются новые протесты против режима Лукашенко.