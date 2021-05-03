Оппозиция Беларуси призвала к новым протестам 9 мая
Белорусская оппозиции призывает к новым протестам против режима президента Александра Лукашенко.
Белорусская оппозиции призывает к новым протестам против режима президента Александра Лукашенко.
Бывший министр культуры Павел Латушка, являющийся сейчас членом созданного оппозицией Совета по координации, сообщил, что с помощью соцсетей призовет белорусов снова выйти на улицу 9 мая, сообщают в понедельник белорусские СМИ.
Галерея: Протесты в Беларуси
В Беларуси, как и в России, 9 мая отмечают День победы, празднуя победу над нацистской Германией.
Напомним, после прошедших 9 августа выборов президента, победителем которых в очередной раз был объявлен Лукашенко, Беларусь охватили массовые протесты, на улицы вышли сотни тысяч человек, возмущенных фальсификацией выборов.
Власти безжалостно пресекали протесты, и к зиме они постепенно измельчали.
В ходе протестов были задержаны несколько десятков тысяч человек. Сотни протестующих были ранены, несколько - убиты.
Соперница Лукашенко Светлана Тихановская, являющаяся по мнению оппозиции победителем выборов, была вынуждена покинуть страну. Большая часть других лидеров оппозиции также находится или в изгнании, или в тюрьме.
В субботу Тихановская в Риме сообщила, что планируются новые протесты против режима Лукашенко.
В свою очередь сам Лукашенко недавно высказался, что рассматривает возможность объявления чрезвычайной ситуации или даже военного положения.