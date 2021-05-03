Омбудсмен о трагедии в Тукумсе: не было необходимости раскрывать конфиденциальную информацию

Омбудсмен не понимает существенной необходимости информировать общественность о возможных проблемах со здоровьем жертвы в конкретной ситуации, которые были установлены в другом уголовном процессе. По мнению омбудсмена, сам факт того, что человеку когда-либо был поставлен диагноз определенного типа расстройства здоровья, никоим образом не указывает на то, почему этот человек пострадал. Сам факт наличия у человека определенного типа расстройства здоровья не означает, что он будет действовать определенным образом, например, совершит самоубийство и т.д.

Поэтому не было необходимости раскрывать такую ​​конфиденциальную информацию широкой общественности в конкретной ситуации. 1

Также было бы недопустимо, чтобы обвинения, выдвинутые против лица в рамках другого уголовного процесса, в котором были выявлены психические нарушения человека, стали препятствием или оправданием для отказа от расследования преступлений, предположительно совершенных против этого лица.

По мнению омбудсмена, особенно важно, чтобы информация, предоставляемая учреждениями, была верной и точной, чтобы не способствовать дальнейшим стереотипам и нетерпимости по отношению к людям в обществе.

Омбудсмен ранее подчеркивал, что особое внимание необходимо уделять профессиональному и беспристрастному расследованию преступлений на почве ненависти, чтобы потенциальные жертвы получили эффективную защиту своих прав. Омбудсмен также указал на необходимость укрепления доверия к законам и правоохранительным органам, которые требуют активных действий для устранения любых подозрений в том, что незаконная деятельность может быть не расследована.

Уже сообщалось, что Госполиция выдвинула несколько версий инцидента в Тукумсе, но не исключена возможность того, что уголовного преступления не было, сообщил журналистам начальник управления Госполиции Земгальского региона Андрис Зеллис.

Полиция сообщила, что вызов был получен 23 апреля в 4:24. По предварительной информации, в одном из многоквартирных домов в Тукумсе произошел пожар, в котором получили ожоги двое мужчин.

Для выяснения обстоятельств было возбуждено уголовное дело в соответствии с главой 13 Уголовного кодекса - "Уголовное преступление против здоровья человека". В настоящее время расследование перенял Отдел по борьбе с особо тяжкими и серийными преступлениями Бюро криминальной полиции управления Госполиции Земгальского региона.

Чтобы развеять опасения по поводу ранее прозвучавшей информации о возможных недостатках в действиях полиции, а также об отказе в возбуждении уголовного дела за угрозу жизни или здоровью человека, в Бюро внутреннего контроля Государственной полиции уже начата служебная проверка, сообщила пресс-служба Госполиции.

Там же добавили, что в уголовном производстве ведется активное, объективное и тщательное расследование, в ходе которого проверяется вся возможная информация и версии, которые могут иметь отношение к происшествию. Полиции понятен общественный интерес и желание немедленно узнать мотивы и обстоятельства трагического события.