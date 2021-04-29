Как Нормунд из жертвы превратился в "сумасшедшего, который сам себя поджег": выход прокурора

Часть общества быстро пришла к выводу, что молодой человек, вероятно, был опасен и все-таки "загорелся сам". В то же время было заметно негодование, как "такой человек" мог работать в Службе неотложной медицинской помощи, ежедневно спасая жизни пациентов. Однако специалисты по защите прав пациентов и защите данных бьют тревогу, что такие действия прокурора оправдать нельзя.

Как известно, ранним утром 23 апреля Нормунд в подъезде у дверей своей квартиры получил ожоги почти 100 процентов тела, тяжелые ожоги получил и его друг Артис, который пытался потушить горящего друга. 28 апреля жизнь Нормунда оборвалась, а его друг продолжает лечиться в больнице.

Принимая во внимание, что Нормунд ранее сталкивался с угрозами и физическим насилием, связанными с его сексуальной ориентацией, в обществе широко распространилась версия, что произошло преступление на почве ненависти. В понедельник полиция сообщила, что следствие продолжается и преступного деяния, возможно, вообще не было, а уже на следующий день прокурор Рижской восточной прокуратуры Катажина Царева рассказала передаче Panorāma, что Киндзулис в Риге был судим за поджоги и у него были констатированы психические нарушения. Несмотря на то, что его вина в суде еще доказана не была, прокурор утверждала, что он по сути признал поджоги.

Основываясь на отчете эксперта, было принято решение направить дело для установления меры пресечения медицинского характера. Как TVNET выяснил в суде Латгальского предместья Риги, именно по этой причине заседание было сделано закрытым.

Речь прокурора, которая раскрыла детали судебного процесса и деликатную информацию о психическом здоровье Нормунда, вызвала удивление среди медиков и специалистов по защите данных.

Nē nu, toties turpmāk uz katru DVI aizrādījumu var atbildēt ar "Prasiet "Panorāmai" un prokuratūrai" :D https://t.co/OXf123i4pB — Girts (@analiitikjis) April 27, 2021

Непонимание по поводу такого поворота ранее журналистам выразила и бабушка второго пострадавшего парня Артиса, отметив, что Нормунд сам был медиком: "Я хотела бы спросить у госпожи Царевой -

если расследование еще не закончено, то на каких основаниях она всей стране сообщила, что Нормунд болен и у него есть какая-то уголовная ответственность? Как можно? Как можно?" 5

Возможно, раскрытая прокурором информация снизила давление общественности на процесс расследования, однако доцент факультета медицины Латвийского университета Солвита Олсена отмечает, что в целом такие действия нанесли ущерб интересам общества.

"Обязанность защищать личную жизнь присуща каждому, и особенно должностным лицам госучреждений и правозащитных учреждений. Фактически информация, которую прокурор озвучила публично - очевидное и осознанное нарушение закона", - считает Олсена.