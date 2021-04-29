Как Нормунд из жертвы превратился в "сумасшедшего, который сам себя поджег": выход прокурора

Олсена отмечает, что обязанности конфиденциальности в медицине действуют уже тысячи лет, и ее цель - обеспечить, чтобы люди не боялись обращаться за помощью и чувствовали себя спокойно, что их не стигматизируют из-за проблем со здоровьем, не обвиняют и не выступают против них.
"Это первоочередная цель общественного здоровья. Это давно и хорошо известно - и в Латвии мы видим это очень ярко - что люди боятся, что кто-то узнает информацию о его заболеваниях и использует для его стигматизации.
Это типичный случай и в этой истории, так как информацию использовали не для защиты человека - ее использовали, чтобы выступить против человека",
Она пояснила, что не зря суд Сатверсме и международные суды очень строго постановили, что информация о заболеваниях людей защищается очень сильно - цель этих ограничений - добиться, чтобы эти люди лечились, так как это способ, как снизить риск как для здоровья конкретного человека, так и для общества в целом.
"Если мы нарушаем эти всеобщие условия, мы видим очень большой риск того, что люди не смогут получить необходимую помощь. Это создает куда большую опасность для всех нас, чем то, что данные одного уголовного процесса будут рассмотрены на закрытом заседании суда и не будут публично обсуждаться", - отметила эксперт.
Люди с психическими заболеваниями часто подвергаются дискриминации и в том числе и переживают нападения, напомнила Олсена. "Нам надо очень строго смотреть на защиту информации такого типа и также строго смотреть на случаи таких действий должностных лиц госучреждений, когда они нарушают эту нашу общую, всеобщую цель.
То, что происходит, несет угрозу любому человек с психическими заболеваниями и, как мы знаем, в мире и в Латвии число людей с нарушениями психики значительно выросло.
Это создает огромную нагрузку на общество - как в виде расходов, так и в виде лишения трудоспособности и т.д. Поэтому нам нужно делать все, чтобы людям, которые заболевают, действительно помогали, а не выступали против них", - считает эксперт.
Подобным образом действия прокурора оценивает и специалист по защите данных адвокатского бюро Cobalt Анна Владимирова-Крюкова. Она указала, что обработку данных, связанных с медицинской историей лица и душевным состоянием, дополнительно регламентирует и Закон о правах пациента. В нем указано, что для осуществления установленных в законе функций такую информацию можно передавать суду, прокуратуре и другим учреждениям. Однако это не означает, что данную информацию эти учреждения уполномочены разглашать.
Эксперт отмечает, что нужно не только соблюдать основные принципы защиты данных, но и всегда держать в уме честь к человеку и уважение, которые защищает Конституция Латвийской Республики.
Владимирова-Крюкова указала, что наказание за нарушение этих правил может отличаться. В основном оценивают то, насколько значителен нанесенный вред и в рамках какого закона это произошло.
На вопросы, насколько обоснованы такие действия и как они оцениваются, TVNET получил от Генпрокуратуры лаконичный ответ, что действия прокурора Царевой оцениваться не будут.
Более подробного комментария Генпрокуратура пока не предоставила.