Трагические события в Тукумсе: в полиции заявили, что преступного деяния, возможно, не было

Что случилось?

На прошлой неделе в Тукумсе двое мужчин получили ожоги, в том числе один - серьезные. Второй пострадавший рассказал, что обоим мужчинам в прошлом угрожали, и он допускает, что его друг пострадал из-за гомофобии - его облили горючей жидкостью и подожгли. Полиция ранее не подтвердила, что инцидент в Тукумсе мог быть связан с ранее поданным в полицию заявлением об угрозах.

В то же время полиция отвергла утверждения о том, что на письменные заявления потерпевших об угрозах жизни или здоровью не было должным образом отреагировано, однако по факту заявления уголовное дело не возбуждалось.

Комментарий министра Сандиса Гиргенса

В понедельник, 26 апреля, Гиргенс встретился с представителями Государственной полиции и Службы государственной безопасности, чтобы обсудить ситуацию с безопасностью в стране.

В ходе беседы министр подчеркнул, что ухудшение ситуации с безопасностью в стране недопустимо, поэтому поручил как можно скорее выяснить, связано ли преступление, совершенное в Тукумсе в минувшие выходные, с ранее высказанными угрозами потерпевшим. Получил министр и провести служебную проверку, чтобы установить, отреагировала ли Государственная полиция надлежащим образом на заявления жертв инцидента в Тукумсе.

Заявление полиции

В понедельник, 26 апреля, во второй половине дня Государственная полиция распространила заявление для СМИ о трагическом происшествии в Тукумсе.

Полиция напомнила, что вызов был получен 23 апреля в 4:24. По предварительной информации, в одном из многоквартирных домов в Тукумсе произошел пожар, в котором получили ожоги двое мужчин. Для выяснения обстоятельств было возбуждено уголовное дело в соответствии с главой 13 Уголовного кодекса - уголовное преступление против здоровья человека. В настоящее время расследование перенял Отдел по борьбе с особо тяжкими и серийными преступлениями Бюро криминальной полиции Управления Госполиции Земгальского региона.

Чтобы развеять опасения по поводу ранее прозвучавшей информации о возможных недостатках в действиях полиции, а также об отказе в возбуждении уголовного дела за угрозу жизни или здоровью человека, в Бюро внутреннего контроля Государственной полиции уже начата служебная проверка, сообщила пресс-служба Госполиции.

Там же добавили, что в уголовном производстве ведется активное, объективное и тщательное расследование, в ходе которого проверяется вся возможная информация и версии, которые могут иметь отношение к происшествию. Полиции понятен общественный интерес и желание немедленно узнать мотивы и обстоятельства трагического события.

"У общественности нет причин беспокоиться о том, что это преступление связано с проявлением нетерпимости. Следствие установило, что, возможно, преступного деяния не было", - среди прочего заявила пресс-служба полиции. 1