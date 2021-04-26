Пн, 26.04.2021
Позиция президента США по давнему вопросу геноцида армян только усложнит сотрудничество между двумя странами НАТО тогда, когда оно наиболее необходимо. Артис Пабрикс, министр обороны Латвии
Артис Пабрикс, министр обороны Латвии

Трагические события в Тукумсе: в полиции заявили, что преступного деяния, возможно, не было

ФОТО: WIROJE PATHI, fluke samed/Shutterstock. Twitter. Kolāža: TVNET

Министр внутренних дел Сандис Гиргенс поручил провести служебную проверку, чтобы установить, отреагировала ли Государственная полиция надлежащим образом на ранние заявления жертв инцидента в Тукумсе, которые получили угрозы убийства. Полиция тем временем заявила, что преступного деяния в ночь на 23 апреля, возможно, не было. 

Что случилось?

На прошлой неделе в Тукумсе двое мужчин получили ожоги, в том числе один - серьезные. Второй пострадавший рассказал, что обоим мужчинам в прошлом угрожали, и он допускает, что его друг пострадал из-за гомофобии - его облили горючей жидкостью и подожгли. Полиция ранее не подтвердила, что инцидент в Тукумсе мог быть связан с ранее поданным в полицию заявлением об угрозах.

В то же время полиция отвергла утверждения о том, что на письменные заявления потерпевших об угрозах жизни или здоровью не было должным образом отреагировано, однако по факту заявления уголовное дело не возбуждалось.

Комментарий министра Сандиса Гиргенса

В понедельник, 26 апреля, Гиргенс встретился с представителями Государственной полиции и Службы государственной безопасности, чтобы обсудить ситуацию с безопасностью в стране.

В ходе беседы министр подчеркнул, что ухудшение ситуации с безопасностью в стране недопустимо, поэтому поручил как можно скорее выяснить, связано ли преступление, совершенное в Тукумсе в минувшие выходные, с ранее высказанными угрозами потерпевшим. Получил министр и провести служебную проверку, чтобы установить, отреагировала ли Государственная полиция надлежащим образом на заявления жертв инцидента в Тукумсе.

Заявление полиции

В понедельник, 26 апреля, во второй половине дня Государственная полиция распространила заявление для СМИ о трагическом происшествии в Тукумсе. 

Полиция напомнила, что вызов был получен 23 апреля в 4:24. По предварительной информации, в одном из многоквартирных домов в Тукумсе произошел пожар, в котором получили ожоги двое мужчин. Для выяснения обстоятельств было возбуждено уголовное дело в соответствии с главой 13 Уголовного кодекса - уголовное преступление против здоровья человека. В настоящее время расследование перенял Отдел по борьбе с особо тяжкими и серийными преступлениями Бюро криминальной полиции Управления Госполиции Земгальского региона.

Чтобы развеять опасения по поводу ранее прозвучавшей информации о возможных недостатках в действиях полиции, а также об отказе в возбуждении уголовного дела за угрозу жизни или здоровью человека, в Бюро внутреннего контроля Государственной полиции уже начата служебная проверка, сообщила пресс-служба Госполиции.

Там же добавили, что в уголовном производстве ведется активное, объективное и тщательное расследование, в ходе которого проверяется вся возможная информация и версии, которые могут иметь отношение к происшествию. Полиции понятен общественный интерес и желание немедленно узнать мотивы и обстоятельства трагического события.

"У общественности нет причин беспокоиться о том, что это преступление связано с проявлением нетерпимости. Следствие установило, что, возможно, преступного деяния не было", - среди прочего заявила пресс-служба полиции. 

Однако до конца расследования Государственная полиция воздерживается от поспешных выводов или подтверждений. В целях защиты интересов следствия и конфиденциальных данных и информации лиц полиция временно воздерживается от дальнейших комментариев.

НАВЕРХ
Back