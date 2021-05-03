Не смогла жить в Эстонии: иностранка сбежала на родину, бросив мужа и ребенка

"Я встретила очень интересного эстонского мужчину, и у нас возникла мгновенная связь, мы очень быстро сошлись и решили, что будем вместе навсегда", - рассказала Ребекка.

Ее партнер переехал из Эстонии в Лондон, чтобы быть с Ребеккой. В 23 года она забеременела.

Стремясь создать более стабильную среду для рождения ребенка, Ребекка предложила им вернуться в Эстонию и построить там дом. Но она быстро пожалела об этом.

"Уже через день я подумала: нет, это не нормально, я приняла неправильное решение", - вспоминает она. 1

"Когда моему сыну было несколько недель, я очень сильно хотела выбраться оттуда, я просто хотела вернуться домой. Я чувствовала себя птицей в клетке. Я знала, хотя мне было очень тяжело, что я не могу уйти. Это было похоже на ужасный ночной кошмар", - приводит The Sun слова Ребекки.

Когда Ребекка получила приглашение на свадьбу брата, ее сыну было почти два года, и она приняла решение навсегда покинуть Эстонию - без сына. "Я просто не думала, что у меня хватит сил взять с собой сына, позаботиться о нем и вырастить его одной", - говорит она.

"Я никогда раньше в мире не видела, чтобы мать бросила своего ребенка, но это не значит, что я не могу этого сделать", - сказала она. 1

Ребекка сначала решила вернуться в Лондон на несколько месяцев, но продолжала продлевать свое пребывание, и в итоге так и не вернулась в Эстонию, хотя поддерживала контакт со своим сыном.