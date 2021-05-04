Латвия отмечает 31-ю годовщину восстановления независимости

Председатель Верховного совета Анатолий Горбунов направил президенту СССР Михаилу Горбачеву письмо о том, что Латвия начинает переходный период к независимой республике. Такое же послание было направлено правительствам стран мира, народам СССР и демократическим организациям.

В этот день у здания парламента стояли тысячи людей, которые следили за голосованием.

После исторического заседания депутатов, проголосовавших за независимость, встречали цветами, а на набережной Даугавы состоялся многотысячный митинг.

Праздничные мероприятия в честь годовщины восстановления независимости Латвии в этом году в основном пройдут онлайн в связи с эпидемиологической ситуацией в стране.

Состоится торжественное заседание Сейма

Сегодня в 12:00 состоится торжественное заседание Сейма по случаю Дня восстановления независимости Латвийской Республики, на котором с обращением выступит председатель парламента Инара Мурниеце.

Как агентству LETA сообщили в пресс-службе Сейма, с учетом ограничений из-за Covid-19 заседание пройдет в формате видеоконференции. Депутаты будут находиться в нескольких отдельных помещениях парламента.

Заседание будет транслироваться на странице Сейма в Facebook, на Латвийском телевидении и по Латвийскому радио.

В заседании примет участие премьер-министр Кришьянис Кариньш.