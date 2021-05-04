За сутки выявлено 425 новых случаев Covid-19, доля положительных тестов - 7,7%
За прошедшие сутки в Латвии выявлено 425 новых случаев Covid-19, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний.
За прошедшие сутки в Латвии выявлено 425 новых случаев Covid-19, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний.
Умерли пять человек с коронавирусом в возрасте от 60 до 99 лет:
За время пандемии в Латвии скончались 2159 больных Covid-19.
В понедельник было сделано 5517 тестов на Сovid-19, доля положительных результатов составила 7,7%.
С начала пандемии Covid-19 в Латвии выявлен у 120 378 человек. Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости на 100 000 жителей составляет 427,4 случая.