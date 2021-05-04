Вт, 4.05.2021
Когда меня спрашивают, какой был самый страшный звонок - я даже не знаю, что ответить. Я стараюсь их забывать и не думать об этом. Ольга Мистюкевича, диспетчер VUGD
Ольга Мистюкевича, диспетчер VUGD

За сутки выявлено 425 новых случаев Covid-19, доля положительных тестов - 7,7%

Больница. ФОТО: Marianne Loorents/As Postimees Grupp

За прошедшие сутки в Латвии выявлено 425 новых случаев Covid-19, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний.

Умерли пять человек с коронавирусом в возрасте от 60 до 99 лет:

  • один человек - в возрасте 60-69 лет,
  • два человека - в возрасте 70-79 лет,
  • один человек - в возрасте 80-89 лет,
  • один человек - в возрасте 90-99 лет.

За время пандемии в Латвии скончались 2159 больных Covid-19.

В понедельник было сделано 5517 тестов на Сovid-19, доля положительных результатов составила 7,7%.

С начала пандемии Covid-19 в Латвии выявлен у 120 378 человек. Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости на 100 000 жителей составляет 427,4 случая.

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