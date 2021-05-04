За сутки выявлено 425 новых случаев Covid-19, доля положительных тестов - 7,7%

Умерли пять человек с коронавирусом в возрасте от 60 до 99 лет:

один человек - в возрасте 60-69 лет,

два человека - в возрасте 70-79 лет,

один человек - в возрасте 80-89 лет,

один человек - в возрасте 90-99 лет.

За время пандемии в Латвии скончались 2159 больных Covid-19.

В понедельник было сделано 5517 тестов на Сovid-19, доля положительных результатов составила 7,7%.