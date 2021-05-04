В Минздраве пока не уточнили возможные ограничения на работу террас общепита

Ласма Биндере, советник министра здравоохранения Даниэля Павлютса (AP) по коммуникациям, не сообщила, представит ли Минздрав предложения по ограничению предоставления услуг общественного питания на открытых террасах, функционирование которых было санкционировано Сеймом с пятницы, 7 мая.

Согласно повестке дня заседания Кабинета Министров от 5 мая, предложения Минздрава на этом заседании рассматриваться не будет. Биндере сказала, что предложения могут быть обсуждены на заседании правительства.