В Минздраве пока не уточнили возможные ограничения на работу террас общепита
Минздрав пока не уточнил возможные ограничения на работу террас общественного питания.
Минздрав пока не уточнил возможные ограничения на работу террас общественного питания.
Ласма Биндере, советник министра здравоохранения Даниэля Павлютса (AP) по коммуникациям, не сообщила, представит ли Минздрав предложения по ограничению предоставления услуг общественного питания на открытых террасах, функционирование которых было санкционировано Сеймом с пятницы, 7 мая.
Согласно повестке дня заседания Кабинета Министров от 5 мая, предложения Минздрава на этом заседании рассматриваться не будет. Биндере сказала, что предложения могут быть обсуждены на заседании правительства.
В понедельник, 3 мая, Павлютс в программе Latvijas Televīzijas Šodienas jautājums почеркнул, что планируемое ослабление ограничений не должно создавать дополнительных рисков, поэтому правительство "предложит четкие правила игры о том, как сделать посещение террас безопаснее". "Мы считаем, что эти террасы нельзя эксплуатировать после 21:00, нельзя подавать алкоголь", - сказал министр.