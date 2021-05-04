Вт, 4.05.2021
Мы верим, что солидарность народов является существенной основой для формирования порядка, который обеспечит в регионе стабильность, развитие и процветание государств декларация о сотрудничестве между странами Балтии, Украиной и Польшей
декларация о сотрудничестве между странами Балтии, Украиной и Польшей
1

Лукашенко лишил званий более 80 бывших силовиков за поддержку протестов

Александр Лукашенко. ФОТО: Maxim Guchek/AP

Александр Лукашенко лишил званий более 80 бывших сотрудников силовых ведомств и военнослужащих страны за поддержку протестов, пишет "Медуза" со ссылкой на БЕЛТА.

Как отмечается в указе Лукашенко, силовики "в период обострения общественно-политической обстановки нагнетали протестные настроения в обществе, организовывали и участвовали в несанкционированных мероприятиях, размещали в сети интернет экстремистские материалы". Также, некоторые из них снимали свои погоны и выбрасывали удостоверения.

В отношении ряда бывших силовиков и военных уже расследуются уголовные дела, среди обвинений также значится терроризм.

После президентских выборов в Беларуси, на которых, по официальной информации, победил Александр Лукашенко, несколько месяцев продолжались многотысячные акции протеста. Силовики крайне жестко разгоняли - протестующих избивали на улицах, а также пытали в изоляторах.

В оппозиционно-настроенных средствах массовой информации на фоне жестких действий силовиков часто появлялись фото и видео, на которых бывшие и действующие сотрудники силовых ведомств страны призывают не применять силу к протестующим. Многие из них в знак протеста против насилия срезали со своей формы погоны.

НАВЕРХ
Back