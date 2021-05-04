Лукашенко лишил званий более 80 бывших силовиков за поддержку протестов

Как отмечается в указе Лукашенко, силовики "в период обострения общественно-политической обстановки нагнетали протестные настроения в обществе, организовывали и участвовали в несанкционированных мероприятиях, размещали в сети интернет экстремистские материалы". Также, некоторые из них снимали свои погоны и выбрасывали удостоверения.

В отношении ряда бывших силовиков и военных уже расследуются уголовные дела, среди обвинений также значится терроризм.

После президентских выборов в Беларуси, на которых, по официальной информации, победил Александр Лукашенко, несколько месяцев продолжались многотысячные акции протеста. Силовики крайне жестко разгоняли - протестующих избивали на улицах, а также пытали в изоляторах.