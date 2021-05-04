На manavakcina.lv доступно около 14 000 свободных мест на вакцинацию

Однако она подчеркнула, что невозможно назвать одно конкретное число, потому что оно сильно варьируется не только из-за активности населения, но и из-за того, что учреждения по вакцинации, получая новые вакцины, продолжают дополнять записи в своих календарях на сайте manavakcina.lv.

"Главное, что есть свободные места, и они будут только увеличиваться", - подчеркнула Стуре.

По ее словам, во вторник и оставление заявок на manavakcina.lv, и сам процесс вакцинации происходит без задержек.

Уже сообщалось, что в понедельник, 3 мая, Латвия получила 79 560 доз вакцины Pfizer/BioNTech, что на сегодняшний день является крупнейшей поставкой вакцины этого производителя в Латвии. Согласно данным, опубликованным NVD, во вторник, 5 мая, также планируется получить 19 200 вакцин производства компании Moderna.