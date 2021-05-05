Ивангай назвал Юрия Дудя "ссыклом" за вырезанный фрагмент из интервью. Дудь опубликовал этот отрывок

В вырезанном отрывке блогер, по его словам, рассказал, что его прабабушка была жертвой голодомора, дедушка - жертвой репрессий, а Украина воюет с Россией. Блогер также назвал Дудя "ссыклом", после чего журналист в своем Telegram-канале опубликовал вырезанный фрагмент.

Видео: Интервью Ивангая в программе "вДудь"

"Дудь вырезал главный месседж. Моя прабабушка - жертва голодомора. Дедушка - жертва НКВД репрессий. А теперь Украина имеет войну с Россией", - написал Ивангай в своем Twitter. На вопрос одного из пользователей, почему фрагмент был вырезан, Рудской ответил: "Ссыкло е****е".

В ответ на обвинения Дудь сообщил, что в день выхода видео Ивангай не выразил ему никаких претензий и похвалил выпуск, а также раскрыл, что фрагмент был вырезан, чтобы интервью легче воспринималось.

"Как правило, на монтаже выкидывается все неинтересное, иногда - то, что могло бы быть интересным, но высказано настолько несвязно, что это очень сложно и понять, и просто слушать, - написал Дудь в своем Telegram. - [...] Волнуешься, путаешься в хронологии и в логических связках, не до конца понимаешь, что хочешь сказать - это нормально, тем более для человека с минимальным (о чем он сам говорит) опытом публичных выступлений. И так же нормально не брать это в итоговый монтаж".

На данный момент выпуск передачи с Ивангаем набрал в YouTube уже более 20 миллионов просмотров.