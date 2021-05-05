"Самый дорогой развод" и осуждение Ватикана: что известно о жене Билла Гейтса Мелинде?

История их отношений

Гейтс познакомился с Мелиндой в конце 80-х, когда та пришла работать в Microsoft менеджером отдела продаж. Пара поженилась в 1994 году. Спустя два года Мелинда покинула Microsoft. Как признавалась Мелинда, в Билле ей нравились чувство юмора и блестящий ум.

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В браке у супругов родилось трое детей: дочери Дженнифер (1996) и Фиби (2002) и сын Рори (1999).

Еще 14 февраля прошлого года Билл Гейтс писал в Instagram под совместным фото, что "не мог и мечтать о лучшем спутнике в этом путешествии". Однако, как пишут СМИ, уже в это время супруги не раз были близки к расставанию.

Согласно информации зарубежных СМИ, документы о разводе свидетельствуют о том, что инициатор развода - Мелинда.

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В настоящее время Forbes оценивает состояние Билла Гейтса в 124 миллиарда долларов, бизнесмен занимает четвертое место в списке богатейших людей. В свою очередь, Мелинда в 2020-м оказалась на пятой строчке в списке самых влиятельных женщин мира.

Как супруги разделят нажитое - пока неизвестно. Они живут в штате Вашингтон, где по закону нажитое в браке имущество делится пополам, если не был заключен брачный договор. Таблоид TMZ отмечает, что такого договора между супругами не было. Как пишет The Telegraph, если Мелинда получит половину состояния Гейтса, то этот развод станет самым дорогим в истории*.

*Сейчас самым дорогим разводом в истории считается развод Джеффа Безоса и Маккензи Скотт.

Благотворительность

В 2000 году пара основала благотворительный фонд Bill and Melinda Gates Foundation и пожертвовала туда часть своего значительного состояния. В последующие годы Гейтс полностью ушел из бизнеса в благотворительность. Так, в 2008-м он отошел от оперативного управления Microsoft, а в 2014-м ушел с поста главы компании. В свою очередь, в 2020-м он покинул совет директоров.

Гейтс всегда говорил о супруге как о "равноправном партнере". Так, Мелинда принимала активное участие в работе фонда, выступала с отчетами о проблемах здравоохранения в Белом доме и на Генеральной Ассамблее ООН. В рамках благотворительных программ фонд, например, помогает жителям стран Африканского континента, поставляя им бесплатные вакцины и медикаменты.

Гейтсы отметили, что и после развода будут управлять фондом вместе. 1

В 2015 году Мелинда открыла компанию Pivotal Ventures, которая занимается инвестициями в проекты по расширению возможностей женщин.

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В 2019 году в свет вышла книга Мелинды "Момент подъема", в которой женщина описала, как пришла к феминизму.

"В рамках работы фонда я встречаюсь с мужчинами и женщинами по всему миру вот уже 20 лет, и очень многие женщины поделились со мной своими историями. И, поделившись своим личным опытом, я надеюсь призвать других людей к действиям для расширения прав и возможностей женщин", - признавалась Мелинда.

Что еще известно о Мелинде?

Мелинда - католичка по вероисповеданию. Она училась в католической школе, где стала лучшей ученицей класса.

В 2012 году поступок Мелинды вызвал осуждение официального Ватикана: женщина заявила, что посвятит оставшуюся жизнь созданию системы доступной контрацепции для женщин стран третьего мира.

"Говорить о сексе, репродукции, инструментах контроля довольно некомфортно, - признавалась она. - Но все это важные для задач фонда темы". 1