Стартовый комплект: посуда и столовые приборы, которые должны быть на каждой кухне

Для красивой сервировки стола - как в праздники, так и в будни - нужно меньше посуды, чем мы думаем. При ее правильном комбинировании можно использовать принципы капсульного гардероба и создать так называемую капсулу столовых приборов. Для минимального комплекта также следует закупать меньше новых вещей и делать это обдуманно.

Руководитель отдела дизайна интерьера IKEA Дариус Римкус делится советами, как создать базовый комплект посуды и столовых приборов, который позволит сэкономить как деньги, так и место в доме.

Изучите свои запасы

Посуда несет не только практическую функцию, она также создает общее настроение сервировки стола. Создавая базовый комплект посуды и столовых приборов, который соответствует вашему образу жизни и подходит к интерьеру жилья, в первую очередь проведите ревизию имеющейся посуды.

ФОТО: Пресс-фото

Так вы узнаете, нужно ли покупать новую посуду или можно использовать имеющуюся; возможно, понадобится лишь декор.

Дизайнер интерьера советует предусмотреть один основной комплект из 5 единиц для 8-12 человек, чтобы всего хватало не только в будни, но и на большие праздники.

"При покупке двух видов наборов - на каждый день и на праздник - рекомендуется выбирать повседневный набор на 4-6 человек и набор для торжеств до 12 человек. Количество посуды зависит от числа человек в семье и праздничных традиций", - поясняет Дариус Римкус.

ФОТО: Пресс-фото

До приобретения новой посуды и приборов, нужно продумать, есть ли где их хранить дома. Чтобы выбрать посуду подходящего размера, рекомендуется измерить стол, шкафчики, полки и место, где будет храниться посуда.

Многофункциональная посуда с долговечным дизайном

При выборе обеденных, салатных или суповых тарелок специалист не советует слепо следовать модным тенденциям - лучше отдать предпочтение посуде, которая не потеряет своей актуальности. Белые тарелки - классический и практичный выбор: они не выцветают и не меняют цвет, их можно ставить в посудомоечную машину и микроволновку.

ФОТО: Пресс-фото

На фоне белой посуды выделяется декор стола и блюда, к тому же при необходимости ее легче заменить.

В качестве тарелок для основных блюд также следует выбирать посуду светло-серых или других нейтральных тонов.

По возможности лучше не ставить посуду разных оттенков одного цвета, например, разных оттенков белого, так как это нарушит единый стиль сервировки стола.

Тарелки желательно также подобрать к посуде, в которой подаются блюда. Так оформление стола будет более гармоничным.

ФОТО: Пресс-фото

Если вы обычно едите из лаконичной современной посуды, то для подачи блюд желательно использовать посуду схожего стиля; вы можете играть с цветом, отдавая предпочтение подходящей, но более выразительной посуде для сервировки стола.

Бокалы для всевозможных напитков

К базовому комплекту посуды и столовых приборов рекомендуется выбирать бокалы, подходящие для разных случаев и к разным напиткам. Например, в бокалах для белого вина можно подавать шампанское, а в бокалах для воды - изысканные и экзотические коктейли.

При выборе чашек для универсальной и элегантной общей картины предпочтение лучше отдать чашкам с блюдцами. Из них можно наслаждаться как чаем, так и кофе, а блюдца можно также использовать и для подачи десертов или печенья.

ФОТО: Пресс-фото

Если у вас есть дети или друзья с детьми, которые приходят в гости, для спокойствия взрослых рекомендуется выбирать противоударную посуду.

На столе не должно быть более 2-3 цветов, чтобы не перегружать его красками.

Обратите внимание на цвет: по возможности выбирайте чашки и тарелки из одной коллекции или комбинируйте контрастные цвета.

Играйте с текстилем и другими аксессуарами

Классическая ценность, которую определенно стоит включить в базовый комплект - белая скатерть. Она всегда актуальна и подходит как для красивой будничной сервировки стола, так и для праздников.

ФОТО: Пресс-фото

Ее можно также дополнить другими важными элементами - салфетками и настольными дорожками. С их помощью можно создать уютную атмосферу, особенно при выборе экологически чистых или возобновляемых материалов, таких как бамбук или ротанг.

Салфетки аналогичного цвета и материала дополнят основной образ, а салфетки контрастных цветов послужат акцентом и дизайнерской изюминкой, которая подчеркнет ваш индивидуальный стиль.

ФОТО: Пресс-фото

Дизайнер интерьера советует подбирать подходящие к другому декору салфетки, которые будут актуальны во все сезоны. Можно выбрать, например, двухцветные текстильные изделия, декор и подсвечники, желательно в нейтральных или подходящих к столовым приборам цветах.

"Уже весна, лето тоже наступит незаметно, поэтому сейчас лучшее время, чтобы принести домой побольше цветов - их можно поставить в середине обеденного стола в качестве основного акцента.

ФОТО: Пресс-фото

В этом базовом комплекте должна быть и ваза. Желательно, чтобы она подходила к разным типам букетов. Возможно, стоит рассмотреть вазы двух или трех различных размеров. Стеклянные вазы будет легче согласовать с бокалами и декором другого стиля", - подчеркивает дизайнер интерьера.

При планировании новой кухни или обновлении старой пригодится бесплатный планировщик кухни IKEA. В планировщике можно выбрать желаемые решения, протестировать их, рассчитать общую стоимость и сравнить различные варианты, даже не выходя из дома.