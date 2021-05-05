Перевощиков: возможность заразиться Covid-19 на улице минимальна

Он подчеркнул, что заражение Covid-19 происходит в основном в помещениях. "Распространение вируса на открытом воздухе минимально, поскольку ветер также предотвращает концентрацию вирусных частиц в одном месте, как это происходит в помещении", - пояснил специалист .

Однако, по словам Перевощикова, заражение на свежем воздухе все же возможно, если люди долго находятся вместе, разговаривая и не соблюдая дистанцию.

"Заболеванию на открытом воздухе могут способствовать большие скопления людей", - добавил он. 2