В связи с пожаром в нелегальном хостеле полиция разыскивает предпринимателя Эрнеста Риекстса

Полиция призывает посмотреть на фотографию мужчины и отозваться всех, кто обладает какой-либо информацией о его месте нахождения, позвонив по номерам телефона 22023961 или 110.

Ранее Риекстс сам заявлял, что ему принадлежат несколько хостелов.

Напомним, во время пожара в нелегальном хостеле на улице Меркеля, 8, погибли восемь человек. Спасатели эвакуировали 24 человек. Из них в больницу в состоянии средней тяжести были доставлены шесть пострадавших. Ранее Пожарно-спасательная служба планировала провести на объекте проверки пожарной безопасности, однако сотрудников службы не впустили.

Галерея: Пожар на улице Меркеля в Риге