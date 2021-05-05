В связи с пожаром в нелегальном хостеле полиция разыскивает предпринимателя Эрнеста Риекстса
Государственная полиция в связи с произошедшим 28 апреля в Риге на улице Меркеля, 8, пожаром разыскивает предпринимателя Эрнеста Риекстса.
Государственная полиция в связи с произошедшим 28 апреля в Риге на улице Меркеля, 8, пожаром разыскивает предпринимателя Эрнеста Риекстса.
Полиция призывает посмотреть на фотографию мужчины и отозваться всех, кто обладает какой-либо информацией о его месте нахождения, позвонив по номерам телефона 22023961 или 110.
Ранее Риекстс сам заявлял, что ему принадлежат несколько хостелов.
Напомним, во время пожара в нелегальном хостеле на улице Меркеля, 8, погибли восемь человек. Спасатели эвакуировали 24 человек. Из них в больницу в состоянии средней тяжести были доставлены шесть пострадавших. Ранее Пожарно-спасательная служба планировала провести на объекте проверки пожарной безопасности, однако сотрудников службы не впустили.
Галерея: Пожар на улице Меркеля в Риге
После пожара муниципальные структуры в ходе рейдов обнаружили в Риге еще пять нелегально работающих хостелов.