Во время рейдов в Риге полиция обнаружила несколько нелегальных хостелов

Нелегальные места размещения постояльцев обнаружены в трех квартирах в доме на ул. Марияс, 1, в квартире на ул. Мартас, 9, в доме на ул. Нометню, 62D и в доме на ул. Слокас, 28.

У всех, кто находился по этим адресам, были проверены документы, в том числе у иностранных граждан было проверено наличие регистрации на сайте covidpass.lv.

У одного из постояльцев хостела при проверке было обнаружено вещество, визуально напоминающее марихуану, к делу подключена Государственная полиция.

Всем постояльцам нелегально оборудованных хостелов было предписано немедленно освободить помещения, их дополнительно проинформировали о возможности в случае необходимости обратиться в один из центров Рижской социальной службы.

По выявленным нарушениям подготовлены заключения строительной инспекции, а также начаты административные процессы о нарушении правил эксплуатации зданий.

Полиция Рижского самоуправления практически во всех хостелах выявила и ряд других нарушений - несоблюдение правил пожарной безопасности, обработки персональных данных и трудоустройства, а также нарушения в сфере предпринимательской деятельности.

Материалы, полученные в ходе проверок, будут переданы Государственной трудовой инспекции, Государственной инспекции данных, Государственной пожарно-спасательной службе и Службе государственных доходов.

Должностные лица Рижского строительного управления поясняют, что в случаях, когда происходит изменение способа использования помещения с квартиры на гостиницу, необходимо дополнительно учитывать положения нормативных актов, касающиеся санитарных норм, пожарной безопасности, доступности среды, и другие требования строительных нормативов. Чтобы зарегистрировать квартиру как гостиницу или хостел, необходимо предоставить стройуправе должным образом подготовленную документацию для изменения способа использования помещения.

Проведенные в четверг, 29 апреля, рейды являются частью начатой самоуправлением проверки с целью выявить и обследовать все объекты, где нарушаются требования строительных нормативных актов.