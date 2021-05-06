Лидер Национального объединения признает, что противоречия между партнерами по коалиции накаляются

Политик подчеркнул, что вопрос стабильности коалиции актуален с момента ее создания, к тому же приближение следующих выборов и принятие госбюджета вызывают все новые и новые колебания.

"Каждый случай нужно рассматривать в контексте, и каждый случай показывает, что противоречия накаляются", - признал Дзинтарс.

Депутат отметил, что в настоящее время слишком много неизвестных, чтобы ответить на вопрос, возможна ли смена отдельных министров в правительстве, но есть партнеры по коалиции, которых этот вопрос может заинтересовать. По мнению NA, сейчас не лучшее время для открытия коалиционного соглашения и перераспределения позиций, потому что в таком процессе можно застрять, но важно выполнять задачи, а не менять политическое влияние", - сказал политик.

Дзинтарс уклонился от ответа на вопрос, кто из партнеров по коалиции заинтересован в смене министров, подчеркнув, что он должен быть дипломатичным, чтобы не усугублять разногласия со своими заявлениями. "Но зрители уже видят то, что выражает наибольшее недовольство", - сказал политик, позже также указав, что этим партнером не является партия KPV LV, которая поддерживает требование о смене министра экономики.

Дзинтарс считает, что коалиция должна уважать решение министра экономики Яниса Витенбергса (NA) об изменении своей политической принадлежности и выходе из KPV LV.

"Витенбергс сделал свой выбор, никто его не принуждал. На наш взгляд, партнеры по коалиции должны уважать его выбор", - сказал политик, подчеркнув, что во фракции KPV LV происходят различные изменения и высказываются самые разные мнения.

Дзинтарс подчеркнул, что он не слышал ни от кого из собеседников об интересе к изменению состава коалиции, что было бы математически возможно при создании очень чувствительной коалиции с небольшим большинством голосов. Такой сценарий возможен, если "один из партнеров ультимативно попытается навязать то, к чему другие не готовы".

В случае выхода KPV LV из коалиции, по мнению Дзинтарса, некоторые депутаты этой фракции продолжат поддерживать правительство.