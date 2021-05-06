В музей по записи: пилотный проект LNMM - как пособие для других

Об этом агентству LETA сообщила руководитель отдела по связям с общественностью Министерства культуры Лита Кокале.

Посещение музеев и читальных залов библиотек может быть возобновлено, если кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 за 14 дней снизится до 320 случаев на 100 000 жителей, при этом экспозиции музеев под открытым небом по-прежнему открыты и продолжают принимать посетителей.

Пилотный проект LNMM

Кокале рассказала, что в рамках пилотного проекта в LNMM было протестировано эпидемиологически безопасное посещение выставки "Неприрученные души. Символизм в искусстве стран Балтии" - с 21 апреля по 4 мая ее посетили 4040 человек.

В рамках пилотного проекта посещение LNMM было доступно только отдельным посетителям или членам одного домохозяйства. Было определено максимальное количество зрителей, которые могли находиться в выставочном зале одновременно, так как посещение было возможно только по предварительной регистрации. Посетители и персонал должны были соблюдать дистанцию в два метра.

Также проводилась регулярная уборка и дезинфекция помещений и поверхностей. После реконструкции и реставрации в здании установлена современная система климат-контроля и вентиляции, которая осуществляет постоянный мониторинг качества воздуха. Сотрудники музея были обеспечены средствами индивидуальной защиты, а раз в неделю проходили тестирование на Covid-19.

Дезинфицирующие средства для рук были в свободном доступе для всех посетителей. Информация об условиях посещения музея размещена на его сайте, а в здании размещены указатели и передаются аудиообъявления об условиях безопасного посещения.

Разработка и реализация пилотного проекта проходила в сотрудничестве с Министерством культуры, Министерством здравоохранения и Центром профилактики и контроля заболеваний. План пилотного проекта был представлен на оценку Латвийскому обществу музеев, а также Латвийской конфедерации работодателей.