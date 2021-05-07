Экскаватор пошел ко дну на глазах у эстонских спасателей

2 мая центр морской охраны получил сообщение о том, что в трех километрах от полуострова Ихасааре в море перевернулся плавучий экскаватор.

"В кабине экскаватора на момент аварии находился один человек, который спасся и которому не понадобилась медицинская помощь. Рядом с экскаватором находилась спасательная лодка, на борту которой также находился один человек. Он также не получил повреждений", - сообщает центр морской охраны.

Потерпевшие экскаваторокрушение запросили помощи у добровольных морских спасателей Кабернеэме и Юминда, чтобы отбуксировать экскаватор в порт. Центр морской охраны отправил на место судно Департамента полиции и погранохраны Kindral Kurvits, после чего на место происшествия также прибыл буксировочный катер добровольцев.

Экскаватор подготовили к буксировке и взяли курс на порт Мууга, но примерно на полпути в порт один из понтонов стал протекать, и экскаватор затонул за несколько десятков минут.