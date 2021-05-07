Пт, 7.05.2021
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Экскаватор пошел ко дну на глазах у эстонских спасателей

Плавучий экскаватор некоторое время держался на поверхности, но потом все же пошел ко дну. ФОТО: Politsei- ja piirivalveamet

Добровольные сухопутные и морские спасатели Эстонии вывесили на своей страничке в Фейсбуке видео бултыхающегося в море экскаватора. Спасатели пытались отбуксировать его в порт, но несмотря на пару часов попыток он все равно утонул, пишет Rus.Postimees.

2 мая центр морской охраны получил сообщение о том, что в трех километрах от полуострова Ихасааре в море перевернулся плавучий экскаватор.

"В кабине экскаватора на момент аварии находился один человек, который спасся и которому не понадобилась медицинская помощь. Рядом с экскаватором находилась спасательная лодка, на борту которой также находился один человек. Он также не получил повреждений", - сообщает центр морской охраны.

Потерпевшие экскаваторокрушение запросили помощи у добровольных морских спасателей Кабернеэме и Юминда, чтобы отбуксировать экскаватор в порт. Центр морской охраны отправил на место судно Департамента полиции и погранохраны Kindral Kurvits, после чего на место происшествия также прибыл буксировочный катер добровольцев.

Экскаватор подготовили к буксировке и взяли курс на порт Мууга, но примерно на полпути в порт один из понтонов стал протекать, и экскаватор затонул за несколько десятков минут.

Спасатели напоминают, что, если вы оказались в беде на море, необходимо позвонить по номеру центра морской охраны 619 12 24 или вызвать помощь по морской радиосвязи.

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