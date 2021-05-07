Amnesty International снова признала Алексея Навального узником совести

"Подтверждая статус Навального как узника совести, мы не поддерживаем его политическую программу, но подчеркиваем необходимость того, что российские власти должны признать и соблюдать его права, включая доступ к независимой медицинской помощи", - сказано в сообщении.

Что случилось ранее

В начале 2021 года, после задержания Алексея Навального по возвращению в Москву из Берлина, организация Amnesty International признала его узником совести и потребовала его немедленного освобождения. Однако через месяц статус был отозван - возможно, из-за высказываний Навального о мигрантах в 2000-х годах.