Пт, 7.05.2021
Такую ненависть, которую мы видели после инцидента в Тукумсе, я сам, кто видел много всего, последний раз видел в 2006 году, когда в Риге происходил второй прайд и в участников прайда кидали говном. Каспар Залитис, член правления общества Mozaīka
Каспар Залитис, член правления общества Mozaīka
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Amnesty International снова признала Алексея Навального узником совести

Алексей Навальный ФОТО: Reuters/EPA/AFP/AP/Scanpix

Международная правозащитная организация Amnesty International вернула российскому оппозиционеру Алексею Навальному статус "узника совести". Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте организации, пишет "Медуза".

"Подтверждая статус Навального как узника совести, мы не поддерживаем его политическую программу, но подчеркиваем необходимость того, что российские власти должны признать и соблюдать его права, включая доступ к независимой медицинской помощи", - сказано в сообщении.

Что случилось ранее

В начале 2021 года, после задержания Алексея Навального по возвращению в Москву из Берлина, организация Amnesty International признала его узником совести и потребовала его немедленного освобождения. Однако через месяц статус был отозван - возможно, из-за высказываний Навального о мигрантах в 2000-х годах.

В конце марта новым генеральным секретарем Amnesty International стал Аньес Калламар - лона была спецдокладчиком ООН по делу об отравлении Навального.

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