"Кто вам платит?" ⟩ "Мы такие же люди": о черном PR против врачей, послаблениях и ограничениях

Эксперты и медработники теперь неохотно выступают в СМИ. Команда "Кто вам платит?" столкнулась с проблемой привлечь эпидемиолога или врача в эфир. Эпидемиолог Центра профилактики и контроля заболеваний Юрий Перевощиков с утра до вечера на собраниях и заседаниях, пять недель подряд нет ни малейшей возможности заполучить его в эфир.

Представитель Рижской Восточной клинической больницы Илга Намниеце и пресс-секретарь больницы Страдиня Янита Витенберга поделились, что эксперты выгорают, к тому же зачастую выступления в СМИ заканчиваются обвинениями, что "медикам платят за то, чтобы они так говорили". Это больно, поэтому все сложнее уговаривать специалистов давать комментарии для СМИ, признались Намниеце и Витенберга.

"Все, что мы хотим - это солидарности и понимания общества. Помогите нам. Мы не хотим делать прощальные видеозвонки пациентов, родственники которых из-за ограничений не могут их навестить... Наши медработники хотели бы не ходить в памперсе во время дежурства. Мы хотим вернуться в реальность 2019 года, принимать всех пациентов со всеми болезнями, а не только некоторых, потому что все силы брошены на коронавирус. Для кого-то 50 человек под аппаратами ИВЛ - это "всего лишь 50", а для нас это много, и кто-то из них не вернется домой.

Пока там в мире скучают по террасам, у нас нет времени даже думать о них.

Даже в праздник медсестер мы пошлем подарки и каждая тихо в уголочке попьет чай с угощениями одна. Мы не можем их сейчас собрать для веселья. Но мы тоже люди. Мы с радостью вернемся на террасы и в кино, когда население провакцинируется и мы вместе преодолеем этот кризис", - эмоционально высказалась представитель больницы Страдиня о том, как болит сердце за то, что против врачей развернулся настоящий черный PR - их обвиняют в сговоре с политиками и говорят, что они "темные", так как против послаблений. А это вовсе не так. Врачи за диалог и солидарность.

В эфире "Кто вам платит?" обсудим последние послабления в виде открытия террас, "надвигающуюся бездну" коронавируса, концепцию D+, возможные привилегии для вакцинированных и международный опыт по тем же вопросам.

Гости эфира: Дмитрий Брикман, фотограф и журналист, Израиль

Лаурис Алексеев - совладелец компании Lauris Service Restaurants, управляющей рестораном 36. līnija.