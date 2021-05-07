Владелица автосервиса, которую задержали в связи с убийством Беззубова, остается под арестом

Рижский окружной суд подтвердил агентству LETA, что в среду, 5 мая, суд отклонил апелляцию на решение суда первой инстанции, которым к лицу применена мера пресечения - заключение под стражу.

Адвокат Рыбаковой-Брице Ингуна Ламберте не дала комментариев агентству LETA.

Как сообщалось, по сведениям Nekā personīga, машина, на которой было совершено преступление, целые сутки стояла в автосервисе в Межапарке в густонаселенном районе. Полиция сообщила, что по делу задержаны несколько человек.

В распоряжении Nekā personīga есть информация о том, что BMW X5 после нападения был спрятан в автосервисе X-ON в Межапарке.

Небольшая огороженная территория расположена между многоэтажными домами на улице М. Кемпес, 5б, всего в километре от Солнечного сада, где был обнаружен каркас автомобиля. Сервис принадлежит гражданке Латвии Гульнаре Рыбаковой-Брице. Имеющаяся в распоряжении Nekā personīga неофициальная информация свидетельствует о том, что владелица сервиса сообщила полиции, что разбитый BMW привез постоянный клиент и что у обслуживающего персонала не возникло никаких подозрений.

Ночью замок сервиса был взломан, а автомобиль с улицы М. Кемпес угнан. Полиция проверила территорию сервиса и задержала владелицу и еще шесть сотрудников.

По информации Firmas.lv, Рыбакова-Брице является единственным владельцем X-ON. В 2019 году оборот компании X-ON составил 31 220 евро, убытки - 12 451 евро. Данных за 2020 год пока нет.

Беззубов был застрелен 14 апреля в Риге, в Пурвциемсе, когда он находился за рулем своего автомобиля. Следующей ночью в Межапарке была найдена сожженной машина, которую использовали преступники.