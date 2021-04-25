СМИ: Автомобиль убийц Беззубова прятали в автосервисе в ​​Межапарке; владелица и сотрудники задержаны

Бывший футболист Роман Беззубов погиб в среду утром в Пурвциемсе. Последние секунды его жизни были зафиксированы камерами видеонаблюдения. Преступники на черном BMW X5 с российскими номерами заблокировали дорогу автомобилю Беззубова. Из автоматического оружия было произведено несколько выстрелов. Раненый Беззубов в агонии врезался в BMW, оставив заметные следы на его правом боку.

Видео: Момент убийства Романа Беззубова

В распоряжении Nekā personīga есть информация о том, что BMW X5 после нападения был спрятан в автосервисе X-ON в Межапарке.

Небольшая огороженная территория расположена между многоэтажными домами на улице М. Кемпес, 5б. Всего в километре от Солнечного сада, где был обнаружен каркас автомобиля. Сервис принадлежит гражданке Латвии Гульнаре Рыбаковой-Брице. Имеющаяся в распоряжении Nekā personīga неофициальная информация свидетельствует о том, что владелица сервиса сообщила полиции, что разбитый BMW привез постоянный клиент и что у обслуживающего персонала не возникло никаких подозрений.

Ночью замок сервиса был взломан, а автомобиль с улицы М. Кемпес угнан. В минувшую пятницу полиция проверила территорию сервиса и задержала владелицу и еще шесть сотрудников.

Передача Nekā personīga убедилась, что на этой неделе сервис не работает. Это также подтверждает сотрудник ближайшего магазина.

Сервис работал до прибытия полиции.

"- Сейчас сотрудники сервиса арестованы?

- Я не видел их с пятницы.

- С пятницы. Большое спасибо!"

Убитый Беззубов руководил агентством BR-Sport Agency. Среди его клиентов - известные в Латвии футболисты. Портал NRA пишет, что Беззубов руководил агентством вместе с гражданской женой своего товарища, бывшего нападающего сборной Латвии Владимира Колесниченко.

Информированные источники сообщили NRA, что Колесниченко покинул Латвию после убийства его партнера. 10