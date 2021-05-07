Самоизоляцию не нужно соблюдать при въезде из Великобритании, Исландии и Ватикана

Самоизоляцию в настоящее время необходимо соблюдать при въезде в Латвию из страны, где уровень заболеваемости Covid-19 составляет более 50 случаев на 100 000 жителей. Среди стран Европейского союза (ЕС) и Европейской экономической зоны (ЕЭЗ) только Ватикан и Исландия имеют более низкие показатели. Кроме того, этот показатель спустя долгое время опустился ниже 50 и в Великобритании, достигнув 47,6 случая на 100 000 населения.

Самоизоляция в Латвии должна соблюдаться при возвращении из Эстонии, Монако, Андорры, Чехии, Словении, Испании, Словакии, Франции, Швеции, Мальты, Люксембурга, Нидерландов, Литвы, Италии, Бельгии, Австрии, Швейцарии, Польши, Кипра, Румынии, Болгарии, Греции, Германии, Хорватии, Лихтенштейна, Венгрии, Дании, Финляндии, Португалии, Ирландии, Сан-Марино и Норвегии.

Для стран, не входящих в ЕС и ЕЭЗ, самоизоляция не требуется при поездках из Руанды, Южной Кореи, Таиланда, Сингапура, Новой Зеландии и Австралии. Эти страны входят в число тех, из которых разрешено пересекать внешнюю границу ЕС.

При въезде в Латвию из других стран мира, не указанных в списках, соблюдать самоизоляцию необходимо.

Центр профилактики и контроля заболеваний по-прежнему не рекомендует латвийцам выезжать за границу, потому что посещение других стран считается фактором высокого риска - в некоторых странах наблюдается не только рост заболеваемости Covid-19, но и циркулируют другие штаммы этого вируса, которые еще не зафиксированы в Латвии.