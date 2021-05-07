Видео ⟩ "Я сейчас эту доску сломаю": мать обвинила охранника магазина в жестоком обращении с подростком

Сын Агнесе неоднократно катался на скейтборде на автостоянке т/ц Alfa. Ранней весной охранник сделал ему выговор и попросил пройти в комнату охраны.

В то время, когда женщина приехала забрать своего сына, она попросила показать правила, где сказано, что кататься на стоянке запрещено, но никто ей их не показал. Агнесе подчеркнула, что единственные предупреждения были наклеены на входах в помещения магазина: на них указано, что в помещениях нельзя кататься на роликах.

На тот момент вызванные охранниками сотрудники Государственной полиции (VP) не предъявляли претензий к мальчику, потому что он не совершал правонарушения, напротив - полиция сообщила, что мать имеет право написать заявление о возможном незаконном задержании со стороны охранников, поскольку преступление не было совершено, сказала Агнесе. Тогда она решила не обращаться в полицию.

Неприятный опыт для несовершеннолетнего сына Агнесе произошел через несколько дней, когда он пошел на ту же парковку, чтобы покататься на скейтборде со своей девушкой. Подросток и его девушка рассказали Агнесе, что произошло. Произошедшее также частично засняли на камеру смартфона.

Агнесе рассказала о случившемся следующее: "По словам детей, они поехали туда и катались с краю, машин там почти никогда не бывает.

Буквально через несколько минут пришел охранник, который очень грубо обратился к детям: "До тебя не доходит? Я тебе сейчас эту доску сломаю". 1

Сын ответил так, как я учила. Он попросил показать правила, где сказано, что кататься здесь запрещено. Так как полиция уже отмечала, что правонарушения нет".

По словам Агнесе, сына душили, у него заболела голова и даже потемнело в глазах. 1

"У него было ощущение, что вся его жизнь пролетела перед ним. Но это еще не все. Он сказал, что в какой-то момент он понял, что не надо больше сопротивляться", - сказала мать подростка.

Агнесе добавила, что полицию вызывала она, а не охранники. Мать подростка сообщила в полицию о жестоком обращении с ребенком. После инцидента сын Агнесе был доставлен в медицинское учреждение, где были констатированы травмы - синяки и следы от ударов.