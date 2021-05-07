Пт, 7.05.2021
Кажется, что хотят что-то ограничить только затем, чтобы что-то ограничить. Янис Йензис, президент Латвийского общества ресторанов
Янис Йензис, президент Латвийского общества ресторанов
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Видео ⟩ "Я сейчас эту доску сломаю": мать обвинила охранника магазина в жестоком обращении с подростком

ФОТО: Ekrānuzņēmums no video

Мать подростка обвиняет охранника т/ц Alfa в жестоком обращении с ее 16-летним сыном, который зашел на подземную парковку торгового центра, чтобы покататься на скейтборде. За это мальчик получил выговор, а также физические и психологические травмы, рассказала о действиях охранника потрясенная мать, сообщает передача Bez Tabu.

Сын Агнесе неоднократно катался на скейтборде на автостоянке т/ц Alfa. Ранней весной охранник сделал ему выговор и попросил пройти в комнату охраны.

В то время, когда женщина приехала забрать своего сына, она попросила показать правила, где сказано, что кататься на стоянке запрещено, но никто ей их не показал. Агнесе подчеркнула, что единственные предупреждения были наклеены на входах в помещения магазина: на них указано, что в помещениях нельзя кататься на роликах.

На тот момент вызванные охранниками сотрудники Государственной полиции (VP) не предъявляли претензий к мальчику, потому что он не совершал правонарушения, напротив - полиция сообщила, что мать имеет право написать заявление о возможном незаконном задержании со стороны охранников, поскольку преступление не было совершено, сказала Агнесе. Тогда она решила не обращаться в полицию.

Неприятный опыт для несовершеннолетнего сына Агнесе произошел через несколько дней, когда он пошел на ту же парковку, чтобы покататься на скейтборде со своей девушкой. Подросток и его девушка рассказали Агнесе, что произошло. Произошедшее также частично засняли на камеру смартфона.

Агнесе рассказала о случившемся следующее: "По словам детей, они поехали туда и катались с краю, машин там почти никогда не бывает.

Буквально через несколько минут пришел охранник, который очень грубо обратился к детям: "До тебя не доходит? Я тебе сейчас эту доску сломаю".

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Сын ответил так, как я учила. Он попросил показать правила, где сказано, что кататься здесь запрещено. Так как полиция уже отмечала, что правонарушения нет".

По словам Агнесе, сына душили, у него заболела голова и даже потемнело в глазах.

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"У него было ощущение, что вся его жизнь пролетела перед ним. Но это еще не все. Он сказал, что в какой-то момент он понял, что не надо больше сопротивляться", - сказала мать подростка.

Агнесе добавила, что полицию вызывала она, а не охранники. Мать подростка сообщила в полицию о жестоком обращении с ребенком. После инцидента сын Агнесе был доставлен в медицинское учреждение, где были констатированы травмы - синяки и следы от ударов.

Видео: Сюжет передачи Bez Tabu на латышском языке

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