Поедание строчков - как русская рулетка: в больницу попал первый в этом году грибник

"Слава богу, все закончилось хорошо, его уже выписали домой, но каждую весну к нам попадают отравленные строчками пациенты. Их, правда, не так много, но такие случаи все же бывают", - говорит анестезиолог, реаниматолог Роберт Сташинскис.

Врач клиники токсикологии и сепсиса Рижской Восточной клинической университетской больницы Роберт Сташинскис ФОТО: Личный архив

Врач отмечает, что на протяжении последних пяти лет количество отравлений ежегодно было практически одинаковым - до пяти в год. Он добавляет, что это только те грибники, которые попадают в поле зрения врачей, допуская, что многие поедатели строчков лечатся и в домашних условиях.

Роберт Сташинскис объясняет, что

гиромитрин - токсин, который есть в строчках, - довольно ядовитое вещество. В литературе также приводятся данные о смертях после употребления этих грибов. 3

"Я не знаю ни одного случая в Латвии, когда кто-то бы умер, съев строчки, и надо сказать - хорошо, что так", - добавляет он.

На вопрос о признаках отравления специалист отмечает, что симптоматика проявляется относительно поздно, от 8-12 до 24 часов после употребления грибов. "Есть два типа симптомов: во-первых, рвота и диарея, а во-вторых, неврологические изменения - слабость, головокружение, обмороки. В более тяжелых случаях добавляется дисфункция органов - проблемы с почками и печенью".

В какой-то степени строчки можно сравнить с рыбой фугу - при правильном приготовлении это прекрасный деликатес, а если что-то пойдет не так - последний прием пищи, говорит Сташинскис. 3

"Яд в строчках летучий и водорастворимый, поэтому при соблюдении правильных принципов приготовления - если грибы проветривать, сушить или правильно готовить - существует вероятность того, что этот яд высвободится и грибы будут съедобны, но нет гарантии того, что даже после десятого раза приготовления весь гиромитрин действительно растворится в воздухе".

Роберт Сташинскис не согласен с популярным в кругах грибников мнением о том, что гиромитрин, который находится в строчках, имеет тенденцию накапливаться в организме: "С токсикологической точки зрения и анализа я нигде не читал, что гиромитрин имеет кумулятивный эффект. Не совсем так, что употребляешь строчки пять лет, и все хорошо, а потом на шестом году начинаются проблемы, потому что токсин накопился в организме во вредных для здоровья концентрациях. Ясно одно: пока этот яд остается в грибах, у каждого, кто его попробует, будут проблемы со здоровьем. Они не вредны для здоровья, только если каким-то образом вывести из них яд".

Врач говорит, что в литературе описаны случаи, когда люди отравлялись строчками, даже не употребляя их: "Поскольку этот яд водорастворим,

если строчки варили, а мы были рядом и вдыхали эти пары, яд может попасть в организм, даже если не попробовать сами грибы. 3