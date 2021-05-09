​Ежегодно 8 мая отмечают свержение нацизма и поминают жертв Второй мировой войны. В разрушительной войне были потоплены сотни подводных лодок, многие из которых все еще лежат в темных глубинах. Следующим после войны трагическим периодом для судеб подводных лодок стал 1968 год, когда за несколько месяцев при загадочных обстоятельствах затонули четыре из них.

События 1968 года происходили прямо как в боевике - вооруженные подводные лодки внезапно бесследно исчезли. К сожалению, все это произошло на самом деле, и эти четыре трагедии стали знаменательными событиями в мировой истории.

В общей сложности в четырех несчастных случаях в Атлантическом и Тихом океане, а также в Средиземном море погибли 318 моряков из Израиля, Франции, Советского Союза и США. Хотя различные детали тех событий были раскрыты лишь с годами, истинные причины гибели подводных лодок остаются неясными и по сей день, а многие историки и исследователи продолжают их изучать.

"Дакар"

Израильская военно-морская подводная лодка "Дакар" с 69 членами экипажа на борту была первой из четырех, исчезнувших в тот роковой год. Во время Второй мировой войны, в 1943 году, подводная лодка была создана для британского Королевского флота, а позже, в середине 1960-х годов, подводная лодка с электрическими и дизельными двигателями была продана Израилю. Перед продажей субмарина была значительно реконструирована, ее длину увеличили более чем на три метра, придав корпусу и надстройке обтекаемую форму, улучшив двигатели и снизив шум при движении.

ФОТО: Wikimedia Commons

Потребовался почти целый 1967 год для того, чтобы восстановить подлодку и испытать ее в море у берегов Великобритании. В середине января 1968 года подводная лодка наконец отправилась из Шотландии через Средиземное море в Хайфу в Израиле, где 2 февраля планировалась официальная церемония ее встречи. К сожалению, "Дакар" так и не прибыл в пункт назначения.

Когда после 24 января связь с подводной лодкой была прервана, все близлежащие морские суда, в том числе из Великобритании, США, Турции, Ливана и Греции, немедленно приступили к пятидневной международной поисково-спасательной миссии, чтобы найти "Дакар". Несмотря на то, что в 1969 году был обнаружен один из буев подводной лодки, затонувший корабль так и не удалось найти в глубоких водах Средиземного моря.

Только 30 лет спустя, в 1999 году, "Дакар" был наконец обнаружен на морском дне между Критом и Кипром, на глубине почти трех километров. Некоторые детали подводной лодки плавали над водой, в том числе ее соединительная башня и некоторые более мелкие артефакты. По сей день существует несколько теорий о трагедии "Дакара", но ни одна из них не объясняет, почему подводная лодка не достигла пункта назначения.

"Минерва"

Это была следующая дизельная и электрическая подводная лодка, исчезнувшая при загадочных обстоятельствах всего через два дня после несчастного случая с "Дакаром". Сравнительно небольшая патрульная подводная лодка с 52 членами экипажа была предоставлена для экспериментов Французскому военно-морскому флоту (ВМФ), а также для перевозки ракет. Ее оборудование позволяло перемещаться под водой без перебоев и пополнения запасов до 30 суток.

ФОТО: Пресс-фото

В роковую дату, 27 января 1968 года, "Минерва" находилась примерно в 50 километрах от базы, когда воздушное судно ВМФ Франции получило последнее сообщение и подтверждение о прибытии в пункт назначения менее чем через час. Это был последний раз, когда удалось связаться с командой. Затем последовали масштабные поисково-спасательные операции, которые, к сожалению, не увенчались успехом.

Однако 51 год спустя благодаря настойчивости родственников находившихся на борту моряков были получены важные известия о местонахождении "Минервы" и причинах ее затопления.

K-129

Острые и плавные линии в дизайне подводной лодки К-129 придавали ей сходство с акулой. Также ее оборудование внушало страх и трепет, ведь подлодка была вооружена торпедами и ракетами с ядерными боеголовками. К-129 более семи лет использовал Тихоокеанский флот СССР как подводную лодку с баллистическими ракетами, пока она не исчезла в марте 1968 года.

Когда К-129, находясь в боевом патрулировании в Тихом океане, не сообщила о своем местонахождении в назначенное время, советский флот начал поиски, которые длились несколько недель. Однако подводную лодку с 98 членами экипажа на борту пришлось признать пропавшей без вести.

ФОТО: Wikimedia Commons

Впрочем, на этом история К-129 не заканчивается. Флот США определил местонахождение подлодки с помощью системы SOSUS после получения сигнала о подводном взрыве 8 марта. Центральное разведывательное управление (ЦРУ) пыталось найти пропавшую субмарину, чтобы получить информацию о планах Советской армии. В 1974 году была организована секретная миссия, названная проектом Azorian, и Соединенные Штаты поручили огромному кораблю Glomar Explorer поднять затонувшую подводную лодку.

Проект Azorian пошел не совсем так, как планировалось - когда К-129 поднимали, она разрушилась, и получилось достать только ее переднюю часть. К сожалению, на стороне, которая упала обратно в воду, были особенно важные детали, в том числе подводная диспетчерская, криптографическое оборудование и кодовые книги.

Заодно в рамках проекта удалось найти останки шести погибших моряков, но ракеты подводной лодки все еще находятся в глубинах океана. По поводу других предметов, найденных в ходе операции, США умалчивают. Самая популярная версия того, почему подлодка затонула по неизвестной причине, заключается в том, что она погрузилась слишком глубоко и затонула из-за давления.

"Скорпион"

Гордостью американского флота была быстроходная подводная лодка "Скорпион". В начале 1968 года, после девяти месяцев реконструкции, "Скорпион" отправился в Средиземное море из Норфолка, штат Вирджиния, чтобы наблюдать и сообщать США о советских военных действиях на воде.

В мае "Скорпион" с 99 членами экипажа прибыл в Роту, Испания, где помог подводной лодке с баллистическими ракетами остаться незамеченной, обеспечив защиту от шума. "Скорпион" послал сигналы, чтобы отвлечь находящиеся поблизости советские подводные лодки и корабли-разведчики от новейшей атомной подводной лодки ВМФ.

На этой же неделе, 22 мая, "Скорпион" внезапно исчез. Когда подлодка не возвращалась в Норфолк уже несколько дней, Военно-морские силы США начали поиски. Спустя пять месяцев в глубинах океана у Азорских островов в Португалии им удалось найти только останки подводной лодки, подвергшейся серьезному нападению.

ФОТО: Wikimedia Commons

Есть несколько версий того, что действительно погубило подводную лодку "Скорпион". Одно из предположений - ее намеренно взорвал Советский Союз из мести, так как, на их взгляд, американцы были причастны к вышеупомянутой гибели К-129. Последнее сообщение "Скорпиона" также свидетельствует о правдивости этой теории, поскольку капитан подлодки подтвердил, что корабли Советской армии находились поблизости, поэтому они решили покинуть эту территорию.

Другая версия гласит, что в 1967 году подлодку реставрировали и работы при этом ускорили, так как ВМФ хотел побыстрее отправить ее в путь. Это значительно увеличило риск серьезных технических ошибок, поэтому существует теория, что причиной гибели "Скорпиона" являются механические повреждения, такие как взрыв торпеды на борту.