В возрасте 100 лет умер бывший член Политбюро Егор Лигачев

С 5 апреля Егор Лигачев лечился в больнице, несколько дней назад его перевели в реанимацию с двусторонней пневмонией, сообщил "Комсомольской правде" его сын Александр Лигачев. Наличие коронавирусной инфекции он не подтвердил.

Как пишет Русская служба BBC, Лигачев был одной из ключевых и знаковых политических фигур СССР эпохи перестройки. В 1985-1989 годах он являлся фактически вторым лицом в государстве.

В свои лучшие годы (1965-1983) он возглавлял Томский обком КПСС и считался энергичным и перспективным руководителем. В 1983 году Юрий Андропов перевел его в Москву на должность заведующего отделом организационно-партийной работы ЦК КПСС, ведавшего кадрами. Вскоре после прихода к власти Горбачева Лигачев был избран секретарем ЦК и введен в состав Политбюро.

"Медуза" отмечает, что Лигачев помог перейти в Москву первому секретарю Свердловского обкома Борису Ельцину - будущему первому президенту России.