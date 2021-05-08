В результате взрыва в Кабуле погибли 40 человек. В основном - школьницы
По меньшей мере 40 человек погибли в субботу в результате взрыва у школы для девочек в Кабуле, пишет dpa.
По меньшей мере 40 человек погибли в субботу в результате взрыва у школы для девочек в Кабуле, пишет dpa.
Еще минимум 52 человека доставлены в больницы.
В районе Дашт-э-Барчи в северной части Кабула живет много хазарейцев, которые в основном являются последователями исламских шиитов.
Взрыв произошел во время, когда многие жители отправились за покупками перед ожидаемым на следующей неделе мусульманским праздником "Ураза-байрам", который отмечается в честь окончания поста в месяц Рамадан.
Информация о причинах взрыва в данный момент противоречива.
Сначала СМИ сообщили, что было три взрыва и они произошли в результате ракетного удара, в свою очередь другие сообщили, что в упомянутом месте взорвался автомобиль.
Ни одна группировка ответственность за взрыв на себя пока не взяла.