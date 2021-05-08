Сб, 8.05.2021
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Даниэль Павлютс, министр здравоохранения

В результате взрыва в Кабуле погибли 40 человек. В основном - школьницы

ФОТО: Reuters/ScanPix

По меньшей мере 40 человек погибли в субботу в результате взрыва у школы для девочек в Кабуле, пишет dpa.

Еще минимум 52 человека доставлены в больницы.

Погибшие и раненые - гражданские лица, в основном - девочки в возрасте от 11 до 15 лет.

В районе Дашт-э-Барчи в северной части Кабула живет много хазарейцев, которые в основном являются последователями исламских шиитов.

Взрыв произошел во время, когда многие жители отправились за покупками перед ожидаемым на следующей неделе мусульманским праздником "Ураза-байрам", который отмечается в честь окончания поста в месяц Рамадан.

Информация о причинах взрыва в данный момент противоречива.

Сначала СМИ сообщили, что было три взрыва и они произошли в результате ракетного удара, в свою очередь другие сообщили, что в упомянутом месте взорвался автомобиль.

Ни одна группировка ответственность за взрыв на себя пока не взяла.

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