Партии ждут от Кариньша предложения по сплочению правительства

Ожидается, что переговоры партий пройдут на следующей неделе.

Председатель парламентской фракции "Нового Единства" Айнар Латковскис рассказал передаче, что премьер готовит предложение: "Намерение премьера - не просто сменить людей и подвинуть места. Намерение премьера - если мы осуществляем изменения, то с этими изменениями и работу правительства надо сделать более динамичной".

Вопрос о стабильности правительства Кариньша снова подняло решение Сейма открыть уличные террасы кафе вопреки принятому правительством ранее.

Предложение подготовили депутаты НКП, но за него с большим единогласием проголосовали и другие, в том числе депутаты фракций премьера и министра здравоохранения, назвав это потом компромиссом, чтобы не были отменены другие ограничения.

Незадолго до голосования по террасам беспорядок в коалиции вызвало решение министра экономики Яниса Витенбергса сменить политическую принадлежность - из KPV LV он решил перейти в Национальное объединение. Большинство депутатов Сейма от KPV LV не возражали, но неудовлетворенным осталось правление партии, которое попросило Кариньша отозвать Витенбергса.

Если Кариньш не поддержит решение правления KPV LV, то партия посчитает, что нарушен коалиционный договор. "Если уж такой документ составлен, то придерживаемся его в той редакции, которая перераспределения портфелей не предусматривает. Второй вариант - разрываем договор и говорим обо всей площадке, так как есть претензии и у других", - говорит член правления KPV LV и председатель парламентской фракции Марис Можвилло.

De Facto известно, что KPV LV предлагала поменять местами Витенбергса и парламентского секретаря того же министерства Юргиса Миезайниса. Национальное объединение, в которое Витенбергс вступил, оснований для смены министра не видит, так как парламентская фракция KPV LV Витенбергса в кресле министра поддерживает.

Председатель Национального объединения Райвис Дзинтарс считает, что наиболее выгодным вариантом для KPV LV было бы жить дальше с тем же разделением сфер ответственности, что и сейчас:

"Ведь если коалиционный договор действительно будет открыт и вся площадка будет пересмотрена, у меня есть более чем подозрения, у меня есть глубокая уверенность, что влияние KPV LV очень сильно снизится, если оно сохранится вообще".

Кариньш Витенбергса отзывать не собирается и призвал KPV LV и Национальное объединение самим договориться между собой. Однако в дискуссию вступила и НКП, которую интересует, находятся ли в силе коалиционные соглашения.

Впрочем, партия отрицает, что за инициированием переговоров с их стороны скрывается желание получить еще какое-то кресло. В то же самое время НКП критиковала происходящее в сфере внутренних дел, что другие расценивают как интерес к посту главы МВД, который сейчас занимает Сандис Гиргенс из KPV LV.

"Я думаю, что нет", - ответил заместитель председателя правления НКП Кришьянис Фелдманс на вопрос, хотела ли бы НКП должность министра внутренних дел. Фелдманс отметил, что ни одна партия не согласится отдать НКП "реформировать систему внутренних дел".

Пока что НКП никаких изменений не предлагает, но призывает премьера Кариньша активно заняться решением проблем коалиции.

"У депутатов Сейма есть ощущение, что они вроде бы проголосовали за этого премьера, но премьер живет своей жизнью. Ни во что не вовлекается, рассказывает только хорошие вещи, выгодные ему, не решает проблемы, не помогает коалиции", - считает Федманс.

И другие коалиционные партии ждут следующей недели, когда Кариньш вернется с собрания Европейского совета в Португалии.

"Мы только видим, что некоторые из коалиционных партнеров весьма не удовлетворены. Мы ни в коем случае не будем теми, кто придет первым и потребует каких-то должностей или переделок. По нашему мнению, самое важное, чтобы мы договорились, как дальше будем управлять страной и как будем решать проблемы",

- отметила председатель парламентской фракции "Для развития/За!" Мария Голубева.

В свою очередь в партии премьера рассказали, что со стороны Кариньша какое-то решение готовится, но больше пока что ничего сказать нельзя.