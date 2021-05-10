3 реакции тела, которые сигнализируют о повышенном уровне стресса

Эксперты отмечают, что реальные цифры могут быть еще выше - нередко люди настолько привыкают к стрессу, что уже его не замечают. Однако тело человека - достаточно умная система, оно само сигнализирует о том, что что-то не в порядке, поэтому важно своевременно прислушиваться к этим сигналам.

"Мы уже более года живем в достаточно напряженных обстоятельствах, поэтому нормально, что люди чувствуют беспокойство. Сейчас рекомендуется быть особенно внимательными к своему здоровью, следить за самочувствием и телесными реакциями, которые нередко говорят о том, что мы живем в условиях стресса. О присутствии стресса могут свидетельствовать различные физические симптомы: проблемы с пищеварением, головная боль, изменение пищевых привычек, бессонница и многие другие. Если регулярно наблюдается один или несколько из упомянутых симптомов, нужно срочно идти к своему семейному врачу, который назначит дальнейшее лечение", - рассказывает специалист по общественному здоровью, магистр наук в области здравоохранения Инета Ванага.

Живот первым реагирует на стресс

Говорят, что самый короткий путь к сердцу лежит через желудок, и о стрессе можно сказать то же самое, ведь пищеварение, стул и его нарушения могут быть одним из самых ранних и наиболее ощутимых вестников стресса. В условиях повышенного стресса чаще всего наблюдаются два типа нарушений:

моторика кишечника, который в нормальной ситуации находится в постоянном движении, полностью останавливается - или же с точностью до наоборот: нервы получают импульсы от мозга, и кишечник начинает двигаться все быстрее. В первом случае возникает запор, во втором - понос. 1

То, каким образом будет реагировать организм, зависит от темперамента человека и строения нервной системы.

Если стресс продолжается долгое время и уже стал хроническим, можно столкнуться с такой проблемой, как синдром раздраженного кишечника, который может беспокоить от нескольких дней до нескольких месяцев. Это функциональное нарушение работы кишечника, которое затрагивает пищеварительную систему человека и вызывает боль в животе, спазмы, вздутие живота, а также понос и запор. Если по поводу этих жалоб вовремя обратиться к врачу, то здоровью ничего не будет угрожать: симптомы можно устранить при помощи специальной диеты и уменьшения уровня стресса. Если же со стрессом не удается справиться самостоятельно, к лечению необходимо привлечь и психотерапевта.

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