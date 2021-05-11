Закупка вакцин от Covid-19: прокуратура решит о необходимости начать уголовный процесс до конца мая

Он отметил, что прокуратура уже получила практически всю необходимую информацию от Министерства здравоохранения и в настоящее время оценивает, есть ли основания для начала уголовного процесса.

"Мы оцениваем, выполнили ли должностные лица свои обязанности и насколько качественно. Среди прочего, мы выясняем, кто принимал решения или, наоборот, не принимал их, и, если это подтвердится, то будет начат уголовный процесс", - пояснил Стуканс.

На вопрос, на каком основании прокуратура проводит такую проверку, генеральный прокурор ответил, что причина - низкие показатели вакцинации от Covid-19 в Латвии. "СМИ в том числе сообщали, что чиновники, поверхностно выполняя или вообще не выполняя свои обязанности, допустили ситуацию, когда Латвия в настоящее время находится на последнем месте в Европе по количеству привитого населения.

Если чиновники не выполнили свои обязанности и тем самым нанесли обществу ущерб, за это предусмотрена уголовная ответственность, при этом дисциплинарная ответственность в данном случае не исключает уголовной ответственности", - отметил генпрокурор.

Стуканс считает, что есть кто-то, кто распорядился, сколько доз вакцин заказывать или не заказывать для Латвии, и прокуратура выяснит, кто это.