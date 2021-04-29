Чт, 29.04.2021
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В декабре Латвия не закупила почти 700 тыс. доз вакцины. Виновный выявлен, но что с ним делать - пока неясно

Директор Государственного агентства лекарств Свен Хенкузенс ФОТО: Edijs Pālens/LETA

Правительство сегодня, 29 апреля, рассматривало дисциплинарное дело в отношении директора Государственного агентства лекарств Свена Хенкузенса, но пока не пришло к конкретному решению.

Этот вопрос рассматривался в закрытой части заседания.

В начале апреля за невыполнение конкретных должностных обязанностей против Хенкузенса было начато дисциплинарное дело, которое планировалось расследовать до конца апреля.

В ходе предыдущих проверок констатировано, что Хенкузенс предоставил членам правительства ошибочную информацию об объеме доступных вакцин при обсуждении второй закупки вакцин Pfizer/BioNTech в декабре прошлого года.

Согласно объяснению Хенкузенса, во время дискуссии о закупке вакцин в правительстве он не смог вспомнить точное количество доз, потому что готовился предоставлять информацию по другим вопросам.

"Серьезные последствия наступили в связи с тем, что фактически не была выполнена ясно сформулированная правительством задача - закупить весь доступный объем вакцин", - пояснил министр здравоохранения Даниэль Павлютс возбуждение дисциплинарного дела в отношении Хенкузенса.

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