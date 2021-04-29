В декабре Латвия не закупила почти 700 тыс. доз вакцины. Виновный выявлен, но что с ним делать - пока неясно

Этот вопрос рассматривался в закрытой части заседания.

В начале апреля за невыполнение конкретных должностных обязанностей против Хенкузенса было начато дисциплинарное дело, которое планировалось расследовать до конца апреля.

В ходе предыдущих проверок констатировано, что Хенкузенс предоставил членам правительства ошибочную информацию об объеме доступных вакцин при обсуждении второй закупки вакцин Pfizer/BioNTech в декабре прошлого года.

Согласно объяснению Хенкузенса, во время дискуссии о закупке вакцин в правительстве он не смог вспомнить точное количество доз, потому что готовился предоставлять информацию по другим вопросам.