В какой момент человека можно считать вакцинированным от Covid-19?

1 мая вступили в силу первые льготы для людей, которые были вакцинированы против Covid-19 или переболели коронавирусом в течение последних шести месяцев. Министерство юстиции в информационном сообщении разъяснило правительству, что представляет собой вакцинированный человек, поскольку разные вакцины имеют разный эффект.

В информационном сообщении "Возможные мотивирующие вакцинацию против инфекции Covid-19 средства" указано, что в случае всех вакцин человек становится таковым на 15-й день после второй дозы вакцины. В случае вакцины Vaxzevria (AstraZeneca) это от 22 до 90 дней после первой дозы вакцины, но после этого необходимо ввести вторую дозу вакцины, чтобы усилить эффект вакцинации.

Тот факт, что вакцинация была достаточно эффективной и гарантирует необходимую защиту, подтверждается заключением Европейского агентства лекарственных средств (EMA) при регистрации вакцины. О качестве и эффективности вакцин свидетельствует также мнение Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) об использовании вакцин. Также разрешены вакцины, использование которых было одобрено эквивалентным Европейскому агентству лекарственных средств регулирующим органом, то есть регулирующими органами для регистрации лекарств в странах, с которыми агентство имеет соглашение о признании образцов производителя, и эти соглашения признаны постановлениями Кабинета министров, тем самым они подтверждают качество работы этих учреждений, подчеркивает Минюст.

Таким образом, человек, прошедший полный курс вакцинации (в случае вакцины Vaxzevria - от 22 до 90 дней ​​после получения первой дозы вакцины) вакциной, зарегистрированной в EМА или аналогичным регулятором, может считается полностью вакцинированным.

Как долго сохраняется иммунитет после развития Covid-19?

В сообщении говорится, что в настоящее время нет данных о продолжительности и стойкости иммунитета после вакцинации против Covid-19. У переболевших Covid-19 иммунитет сохраняется в течение 5-7 месяцев, поэтому во многих странах на стойкость иммунитета после вакцинации указывает именно такой период времени - 5-7 месяцев.

Иммунитет к Covid-19 естественным образом приобретается после болезни, поэтому переболевшие Covid-19 люди также могут считаться группой с низким риском заражения Covid-19 после выздоровления и в течение шести месяцев после последнего положительного теста ПЦР. Следовательно, к людям, переболевшим Covid-19, стоит применять те же принципы, что и к привитым, подчеркивает Министерство юстиции.

Когда у вакцинированных от Covid-19 может быть больше преимуществ?

Министерство здравоохранения сообщает, что дополнительные льготы для вакцинированных в Латвии могут быть введены, когда вакцинируется значительная часть общества, особенно группы риска, в стране будет безопасная эпидемиологическая ситуация и возможность эффективной проверки факта вакцинации.

Планируется, что снижение ограничений для полностью вакцинированных лиц будет происходить постепенно и поэтапно.

На первом этапе полностью вакцинированные группы постепенно будут попадать под целевые исключения, например, смогут не делать обязательный скрининг на рабочем месте, не соблюдать домашний карантин, сократить меры безопасности в центрах социальной помощи и т. д. 10

На втором этапе будет принято решение применить льготы для всех вакцинированных лиц. Например, планируется разрешить собираться на спортивных и культурных мероприятиях, посещать культурные и спортивные мероприятия в закрытых помещениях, пользоваться услугами общественного питания, спортивных клубов и развлекательных заведений, а также в определенных ситуациях не использовать маску и другие средства индивидуальной защиты.

Минюст отмечает, что вакцинация против Covid-19 в настоящее время является добровольной и не накладывает дополнительных ограничений на непривитых лиц. При оценке обязательства по вакцинации определенных групп профессий для работы Министерство юстиции пришло к выводу, что вакцинация против Covid-19 является добровольной, однако в определенных сферах и профессиях, где безопасность не может быть достигнута иным способом, можно индивидуально оценить и проанализировать профессиональные обязанности для непривитых людей, принимая во внимание интересы национальной безопасности, работу с людьми из группы риска и этические аспекты.

Помимо призыва населения к вакцинации планируется ввести различные меры мотивации с привлечением предпринимателей, органов местного самоуправления и общественных организаций.

Минздрав отмечает, что в таких странах, как США и Израиль, где показатели вакцинации против Covid-19 высоки,

вакцинированные люди уже могут более свободно путешествовать, а также пользоваться различными видами услуг - посещать спортивные клубы, рестораны, развлекательные и культурные места. 10

С повсеместной вакцинацией общества и развитием коллективного иммунитета можно будет пересмотреть меры эпидемиологической безопасности, которые в настоящее время действуют в Латвии. Это, в свою очередь, будет способствовать восстановлению экономики и улучшит повседневную жизнь граждан и предпринимателей, позволяя им полностью вернуться к работе, а предпринимателям - возобновить бизнес и вернуться в экономический оборот.

Уже сообщалось, что предложено обсудить возможность побочных эффектов после вакцинации, если они влияют на трудоспособность человека, с возможностью немедленной выдачи листа нетрудоспособности категории "B". Это предотвратит возможный вред вакцинированному человеку и снизит нагрузку на работодателей.